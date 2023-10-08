Hizbullah Lübnan üzerinden İsrail’e füze saldırısı başlattı

İsrail ile Filistin arasında karşılıklı olarak çatışmalar devam ederken bölge ülkeleri de İsrail’e karşı cephe oluşturmaya başladı.

Lübnan’da bulunan Hizbullah Hareketi de İsrail’e karşı füze saldırısı başlattıklarını doğruladılar. Hizbullah’ın bugün yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sınırda tartışmalı bir bölgede bulunan üç İsrail mevzisini "çok sayıda top mermisi ve güdümlü füze" kullanarak hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, bu saldırıyı "Filistin direnişi ve halkıyla dayanışma içinde" gerçekleştirdiğini de belirtti.

İSRAİL DE LÜBNAN’I VURDU

İsrail ordusu, pazar günü bölgeden açılan ateşe karşılık olarak Lübnan'ın güneyini vurduğunu duyurdu.

Ordudan sabah 08.30'da yapılan açıklamada "İsrail topçusu Lübnan'da ateş açılan bölgeyi vurmaya devam ediyor" denildi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik havadan ve karadan saldırısı sonrası, Hizbullah'ın da devreye girebileceği konusunda endişeler var. Hizbullah cumartesi günü Hamas'a destek açıklaması yapmıştı.

İsrail'e karşı silahlı mücadele yürüten Filistinli hareketler Lübnan'ın güneyinde yerleşik durumda.