Hizbullah Lübnan üzerinden İsrail’e füze saldırısı başlattı

Hamas’ı İsrail’e yönelik saldırılarına destek veren Lübnan’daki Hizbullah hareketi, İsrail’e füze saldırısı başlattı. İşte o anlar.

Hizbullah Lübnan üzerinden İsrail’e füze saldırısı başlattı

İsrail ile Filistin arasında karşılıklı olarak çatışmalar devam ederken bölge ülkeleri de İsrail’e karşı cephe oluşturmaya başladı.

Lübnan’da bulunan Hizbullah Hareketi de İsrail’e karşı füze saldırısı başlattıklarını doğruladılar. Hizbullah’ın bugün yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sınırda tartışmalı bir bölgede bulunan üç İsrail mevzisini "çok sayıda top mermisi ve güdümlü füze" kullanarak hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, bu saldırıyı "Filistin direnişi ve halkıyla dayanışma içinde" gerçekleştirdiğini de belirtti.

screenshot-3-001.png

İSRAİL DE LÜBNAN’I VURDU

İsrail ordusu, pazar günü bölgeden açılan ateşe karşılık olarak Lübnan'ın güneyini vurduğunu duyurdu.

Ordudan sabah 08.30'da yapılan açıklamada "İsrail topçusu Lübnan'da ateş açılan bölgeyi vurmaya devam ediyor" denildi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik havadan ve karadan saldırısı sonrası, Hizbullah'ın da devreye girebileceği konusunda endişeler var. Hizbullah cumartesi günü Hamas'a destek açıklaması yapmıştı.

İsrail'e karşı silahlı mücadele yürüten Filistinli hareketler Lübnan'ın güneyinde yerleşik durumda.

screenshot-3-001.png

screenshot-2-002.png

screenshot-1-001.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Son Haberler
Alev alev yanan ev küle döndü Gündem
Alev alev yanan ev küle döndü
Dumandan etkilenen itfaiye eri şehit oldu Gündem
Dumandan etkilenen itfaiye eri şehit oldu
Hamas’ın İsrail’e saldırısını İran’da kutladılar Dünya
Hamas’ın İsrail’e saldırısını İran’da kutladılar
Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı Spor
Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı
Hatice Kolçak açıkladı: Bunu yapan paraya para demeyecek Ekonomi
Hatice Kolçak açıkladı: Bunu yapan paraya para demeyecek
Eski TÜGVA yöneticisinin suç duyurusuna rağmen vakfa soruşturma açılmadı Gündem
Eski TÜGVA yöneticisinin suç duyurusuna rağmen vakfa soruşturma açılmadı