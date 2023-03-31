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  • Utanç davasında karar duruşması başladı. H.K.G. İsmailağa Cemaati üyesi babası tarafından 6 yaşında evlendirilmişti

Utanç davasında karar duruşması başladı. H.K.G. İsmailağa Cemaati üyesi babası tarafından 6 yaşında evlendirilmişti

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin ‘evlilik’ adı altında cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın 3'üncü duruşması başladı. Davada bugün karar çıkması bekleniyor.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 11:41
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H.K.G. davasında karar duruşması başladı

Utanç davasında karar duruşması başladı. H.K.G. İsmailağa Cemaati üyesi babası tarafından 6 yaşında evlendirilmişti
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İsmailağa Cemaati üyesi, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’ın kızı H.K.G’yi 6 yaşında ‘evlilik adı altında cinsel istismara uğraması ile ilgili davada bugün karar verilmesi bekleniyor.

H.K.G’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirilmesi hakkındaki davanın 3'üncü duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10:30'da başladı.

Davanın bir önceki duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamıştı. Mahkeme, tarafların savcı mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için süre tanımıştı.

Bugünkü duruşmada, tarafların savunmalarının alınması ve kararın açıklanması bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

Davanın 27 Şubat tarihinde görülen ikinci duruşmasında mütalaa verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadir İstekli’nin, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da ise “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep ediliyor.

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