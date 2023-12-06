Deprem anında Marmara'nın ortasından yükseldi. Herkes telefonlara sarılıp kayda aldı

Bursa'da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen 5,1'lik depremde denizin ortasından çıkan beyaz duman dikkatleri çekti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: İHA
Deprem anında Marmara'nın ortasından yükseldi. Herkes telefonlara sarılıp kayda aldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçtiğimiz pazartesi meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen depremin yankıları sürüyor.

Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem sonrası sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.

DENİZİN ORTASINDAN BEYAZ DUMAN ÇIKTI

Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü.

Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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