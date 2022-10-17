Hollanda ajan gazeteci arıyor. Türkiye'den kuş yumurtası gazeteciler kimler olacak? Bir dizi başvuru bekleniyor

Hollanda’da yayın yapan NRC’nin haberine göre; ülkedeki gizli istihbarat servisleri, gazetecilere kaynaklık, muhbirlik ya da casusluk yapmaları için teklifte bulunmaya devam ediyor.

NRC’nin görüştüğü 32 gazetecinin yarısı, Hollanda İstihbarat Teşkilatı (AIVD) ve Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden (MIVD) iş teklifi aldığını açıkladı. Gazetede yer alan bilgilere göre, istihbarat örgütlerinin özellikle Ortadoğu gibi çatışma bölgelerindeki gazetecilerle irtibat kurmaya çalıştığı ifade edildi. NRC gazetesi, geçen ay gördüğü AIVD iç yazışmalarına ait bir belge üzerine, araştırma yaptı.

ORTA DOĞU TERCİH SEBEBİ

Yeni Şafak gazetesinde yer alan bilgilere göre; internetteki gizli ihbar platformu PubLeaks’e sızdırılan ancak yayınlanmayan bu belgenin, 8’i gazeteci olmak üzere 21 istihbarat kaynağı ve ajanın isimlerini içerdiği duyuruldu.

Belgeye ilişkin, özel gazeteler istihbaratın ilgi alanlarındaki konularla ilgilenen veya bu alanlarda çalışan 32 editör ve muhabirle görüştü. Bu gazetecilerin yarısı, Hollanda’daki iki istihbarat servisinden, bilgi aktarmak, muhbirlik ve casusluk yapmak için teklif aldıklarını belirtti. Kendisine teklif götürülen Türk kökenli gazeteci Sinan Can ise Irak ve Afganistan’da görev yapmış bir basın mensubu. BNNVARA medya kurumunda çalışan Can, bu durumun olumsuz bir şey olduğunu ifade ederek gittikleri ülkelerde can güvenliklerinin zaten sorunlu olduğunu, bu tür girişimlerin kendilerini daha da riske attığının altını çizdi.

AIVD, gazetecilere ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Konu hakkında açıklama yapan bir AIVD yetkilisi, istihbarat örgütünün gazetecileri işe aldığını doğrulayarak özellikle Orta Doğu’da görev yapan basın çalışanlarının tercih edildiğine dikkat çekti. Yetkili, “Yapısal olarak bunun olması normal. AIVD görevlileri yurtdışında bir ağ kurmak zorunda. Gazeteciler de bunun bir parçası” ifadelerini kullandı.

Bu durum akıllara "Türkiye'den kuş yumurtası gazeteciler kimler olacak" sorusunu getirdi.