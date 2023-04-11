Huawei marka ve logosunu kaldırıyor. Herkese haber verdi

Huawei modem, altyapı çözümleri ve araba gibi çeşitli sektörlerden markasını arındırmayı amaçladığını belirtti.

Çin merkezli Huawei, üçüncü taraf ortaklarının ürünlerinde marka ve logosunun yer almaması isteğini dile getirdi. Şirketin bu kararı almasındaki amacın itibarının korunması ve markanın kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi olduğu belirtiliyor.

Huawei Kurucu ve CEO’su Ren Zhengfei, 2022 yılına ilişkin sonuçların ardından duyuruyu imzaladı.

Huawei tüm yetkililerini ve ortaklarını buna uymaya çağırdı. Çinli üretici ayrıca mağazalardaki tüm promosyon malzemelerinin de kaldırılması talimatını verdi.

Bazı telefon üreticileri Huawei tasarımlarını kullanma hakkına sahip. Örneğin, Çin’de Hi Nova 10 isimli bir telefon bulunuyor. Bu cihaz Huawei Nova 10’un tasarım ve teknik özelliklerini kullanıyor. Ancak artık üreticinin markasını veya logosuna yer veremeyecek.

Ayrıca mağazalar, satış ve promosyon sloganlarında “Huawei” ibaresini tercih edemeyecek. Yakın zamanda tüm ortakların bu çağrıya cevap vermesi bekleniyor.