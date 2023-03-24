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Huawei Enjoy 60'ın tanıtımıyla özellikleri belli oldu

Huawei'nin Çin’de düzenlediği lansmanla yeni telefon Enjoy 60'ın teknik özellikleri belli oldu. Büyük bataryasıyla dikkat çeken cihazın tasarımı da belli oldu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 09:56
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Huawei Enjoy 60'ın teknik özellikleri açıklandı

Huawei Enjoy 60'ın tanıtımıyla özellikleri belli oldu
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Çin'de yapılan Huawei Enjoy 60'ın tanıtımı sonrası teknik özellikleri belli oldu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Orta sınıf modelin ön tarafında su damlası çentiği bulunuyor. Enjoy 60, 1600×720 çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.75 inçlik LCD ekrana sahip olarak yorumlandı.

Enjoy 60’ın Google hizmetlerini desteklemeyen 4G akıllı telefon olduğunu belirtildi. HarmonyOS 3 ile kutudan çıkan cihaz, 8GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama ile eşleştirildi. Gücünü ise Huawei tarafından üretilen Kirin 710A yonga setinden alacak.

Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel alan derinliği sunan ikili kurulum bulunuyor. Ön tarafında ise su damlası şeklinde 8 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. Enjoy 60, 22W hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan besleniyor.

Enjoy 60’ın fiyat-performans ürünü olduğu belirtiliyor.

Huawei’nin açıklamasına göre, başlangıç fiyatı 8GB+128GB sürümü için 190 dolar olacak. İlk olarak Çin’de çıkacak olan model; Magic Night Black, Morning Sun Gold ve Ice Crystal Blue renk seçenekleriyle gelecek.

Enjoy 60’ın yanı sıra, katlanabilir Mate X3 ve P60 serisi de piyasaya sürüldü. P60 ailesi, etkileyici teknik özelliklere sahip 5G destekli P60, P60 Art ve P60 Pro’yu içeriyor. Yeni modellerin Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.

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