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HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı. Mehmet Faraç seçimler sonrası Meclis’in alacağı hali açıkladı

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, Cumhur İttifakı’na katılıp Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesi durumunda olacakları açıkladı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 21:30
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HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı. Mehmet Faraç seçimler sonrası Meclis’in alacağı hali açıkladı

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı. Mehmet Faraç seçimler sonrası Meclis’in alacağı hali açıkladı
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HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesi durumunda olacakları açıkladı.

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu.

“HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Yapıcıoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.

PARTİ PROGRAMINDA SKANDAL İFADELER

HÜDAPAR'ın parti programında andımızın ve 'Ne Mutlu Türküm Diyene' gibi ifadelerin kaldırılması gerektiğini yazmıştı. HÜDAPAR'ın parti programında 3. bölümdeki "Devletin Yapılanması, Amacı ve Görevleri" başlığında dikkat çeken şu ifadeler bulunuyor:

"Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde anadili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır. İlköğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan 'Andımız' ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' gibi yazılar silinmeli, "Bir Türk dünyaya bedeldir." şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir.”

MEHMET FARAÇ MECLİS’İN HALİNİ YAZDI

Gündem bomba gibi düşen ittifak kararı sonrası Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HDP’nin de Meclis’e girişini hatırlatan Faraç paylaşımında;

“Öcalan'ın projesi olan HDP Meclis'te olur da, Hizbullah'ın içinden çıkan Hüda-Par geri kalır mı?

“Abant toplantılarının müdavimleri,Nurcular, Nakşiler, Barzaniciler, Atatürke kefere ve katliamcı diyenler, Taraf tetikçileri, Anıtkabir düşmanları, asansörcüler vs.

Vah TBMM, vahhhh!” ifadelerini kullandı..

İşte o paylaşım:

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