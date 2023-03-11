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Cemal Enginyurt'tan Cumhur İttifakı'na HÜDA PAR sorusu: Ses verin cumhurcular

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, seçimlerde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan HÜDA PAR'ın geçmişini ve parti ilkelerini hatırlattı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 22:07
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Cemal Enginyurt'tan Cumhur İttifakı'na zor soru

Cemal Enginyurt'tan Cumhur İttifakı'na HÜDA PAR sorusu: Ses verin cumhurcular
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.

Gündemlerinde iki madde olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, “Başkanlık Divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık” dedi. Yapıcıoğlu, “Parlamento seçimlerinde ise görüşmelerimiz devam ediyor” diye devam etti.

"HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Yapıcıoğlu daha önce “Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil” demişti.

“BU HÜDA PAR HİZBULLAHÇI”

HÜDA PAR’ın Erdoğan’a destek kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt konuyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. “Kimler kimlerle beraber?” ifadelerini kullanan Enginyurt’un paylaşımı şu şekilde:

“Hüda Par, Recep Tayyip Erdoğanı destekleme kararı alarak, aday çıkarmıyormuş. Şimdi soruyorum. Bu Hüda Par Hizbullah'çı. Kürdistan İslam Devleti kurmak istiyorlar. Türk isminden nefret ederler. Türkiye Cumhuriyetini sevmezler. ATATÜRK 'e küfrederler. Kimler kimlerle beraber?”

“SES VERİN CUMHURCULAR”

Enginyurt daha sonra HÜDA PAR’ın adeta Türklüğe savaş açan parti programını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Hüda Par’ın parti programından bazı görüşler: - Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon tartışılabilmelidir. - Şeyh Said’in yakınlarından özür dilenmelidir - ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazısı silinmelidir. Bu parti Cumhur İttifakı’nın mensubu oldu. Ses verin Cumhurcular.”

HÜDAPAR'IN PARTİ PROGRAMINDA "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" YAZISININ SİLİNMESİ İSTENİYOR

HÜDAPAR'ın parti programında 3. bölümdeki "Devletin Yapılanması, Amacı ve Görevleri" başlığında dikkat çeken şu ifadeler bulunuyor:

"Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde anadili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır.

İlköğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan 'Andımız' ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' gibi yazılar silinmeli, "Bir Türk dünyaya bedeldir." şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir.

Zulüm ve ayrımcılık uygulamış olan tarihi şahsiyetlerin isimlerini taşıyan okul, kışla, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isimleri derhal değiştirilmelidir.

Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere, anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hâkim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir."

"ULUS DEVLET TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILMALI"

Öte yandan HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın 2013'teki açıklamaları da sosyal medyada hatırlatıldı. Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, halkın inancını yaşaması engelleniyorsa, faşizan ve ırkçı söylemler ve uygulamalar devam ediyorsa, halen dağlara, taşlara 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ve 'Bir Türk Dünyaya Bedeldir' gibi ırkçı yazılar yazılıyorsa, okul- larda okutulan andlarda çocuklarımızın varlığı 'Türk varlığına armağan ve kurban' ediliyorsa, bu ülkede Türk olmayanların hakkı, Türklere hizmetçi ve köle olmaktır anlayışı halen devam ediyorsa, değişimden, toplumsal barıştan, kardeşlikten söz edilemez. Toplumsal barışın ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için, ülkedeki tüm sorunların kaynağı olan Ulus Devlet Projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır.”

 

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