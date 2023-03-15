HÜDA PAR’ın ittifak şartı ortaya çıktı. Görüşmenin detayları sızdı

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre parti, AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için iktidar partisiyle yaptığı görüşmelerde güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.

İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk TV'de katıldığı yayında "Kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Sayı pazarlığı yapmıyoruz. Biz Meclis’e temsil edilmek ve bu mümkün olan en yüksek seviyede olsun istiyoruz ama bu bizim için tek ölçüt değil. Biz mevcut cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz."