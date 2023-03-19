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  • HÜDA PAR’ın Türk bayrağıyla da sorunu ortaya çıktı. ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ sözünün silinmesini istiyordu

HÜDA PAR’ın Türk bayrağıyla da sorunu ortaya çıktı. ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ sözünün silinmesini istiyordu

AKP'nin Cumhur İttifakı'na destek arayışları kapsamında kapısını çaldığı, HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türk bayrağından rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 14:33
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HÜDA PAR’ın Türk bayrağıyla da sorunu ortaya çıktı

HÜDA PAR’ın Türk bayrağıyla da sorunu ortaya çıktı. ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ sözünün silinmesini istiyordu
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, yandaş Akit TV’de Türk Bayrağı’na skandal ilişkin yorumu büyük tepki çekti.

Yapıcıoğlu, "Biz, eşit vatandaşlık istiyoruz. Bu bayrak hepimizin bayrağı olsun istiyoruz, bizim bayrakla problemimiz yok. Ama bu bayrağın ismi ‘Türk Bayrağı’ dediğinizde Kürt diyecek ki benim bayrağım nerede? Niye Türk bayrağı… Benim bayrakla kavgam yok, herhangi bir problemim yok. Ama, bayrağın ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk Bayrağı deniyor?" ifadelerini kullandı.

HÜDA-PAR daha önce de parti programındaki Türklük karşıtı ifadeler, "Ne mutlu Türküm diyene" yazısının istenmesi, karma eğitim karşıtlığı, Türkiye'nin tazminat ödemesi ve federasyon ile ilgili talepleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

 

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