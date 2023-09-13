Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor

İktidara geldikleri günden beri üretim ekonomisi yerine tüketim ekonomisine yönelen AKP, şimdi de gözü işçinin üç kuruş tazminatına dikti.

Doların başını alıp gittiği, enflasyonun fırladığı, faizlerin eskisinden daha kötü duruma geldiği ekonomide hatırlarsınız AKP, seçim için EYT yasasıyla milyonlarca vatandaşı emekli etti.

2 milyon 200 bin kişi emeklilik hakkı kazarken 1 milyon 600 bin vatandaşın ödemeleri başlayabildi!

Kısacası vatandaşı emekli etmesine ettiler ama ödemeleri ancak aylar sonra yapabildiler!

EYT ile aktif-pasif denge oranı 4 olması gerekirken 1.79’a düştü!

Yani bir emekliye 4 çalışan değil, 1.79 çalışan düşüyor!

Bu durumda sistemi zora sokuyor!

Çünkü kasa tam takır kuru bakır!

Eeeee nasıl ödenecek bunca emeklinin parası?

Hooppp çıkarıyorlar bir sistem daha, TES adında!

Nedir TES?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi!

BES ile vatandaşın birikimlerini aldıkları az geldi ki bu sefer de gariban işçinin tazminatına gözü diktiler!

Ballandıra ballandıra işçilere çok büyük haklar getiriyorlarmış gibi sundukları TES sistemi ne getiriyor peki?

İşçi bu sistemin hayata geçmesiyle beraber 60 yaşından evvel kıdem tazminatı alamayacak!

İşveren işçi adına açılan sisteme her ay parayı aktaracak ancak işçi 60 yaşından evvel bu paraya dokunamayacak!

Ancak yarısına dokunabilecek onun da şartları şöyle:

Ya evleneceksin ya ev, araba alacaksın!

Bunları yapmak istersen sistemdeki paranın yarısını çekebilecek diğer yarısını ancak 60 yaşında çekebileceksin!

Sistemden çıkış şartları olan iş değiştirme ve emekli olma durumunda dahi para alamıyorsunuz!

60 yaşından evvel ölürseniz ne olacak peki?

Kısaca yeni sistem diyor ki; Çalış çalış çalış, hakkını alamadan öl git!

Devletin bütçe açığını kapatmak için yine vatandaş heba ediliyor!

Peki bu sistemin ne zaman başlaması öngörülüyor dersiniz?

2024’ün son çeyreğinden sonra?

Yaniii yerel seçimlerden sonra!

Muhalefetin basiretsizliği nedeniyle seçimi güle koynaya kazanan AKP, yerel seçimleri de aldıktan sonra istediği gibi top koşturacak!

Muhalefetin gündemi hiç bunlar değil, dikkat ederseniz!

Ana muhalefetin başındaki zat, seçim kaybetmekten haz alacak olsa ki istifa çağrıları karşısında, “Oy vermeyen halk sorgulanmalı” diyecek kadar ipin ucunu kaçırdı artık!

Sonuçta 6-7 dönem oturdukları yerden vekillik yaptıktan sonra ballı emeklilik maaşlarıyla torunlarını bile garanti altına alıyorlar!

İşçinin üç kuruş hakkı olan paranın peşine elbet düşmezler!