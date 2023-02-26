Kayserispor ve Konyaspor'dan hükümet istifa sloganlarına flaş yanıt: Devletimizin yanındayız

Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında taraftarların "hükümet istifa" sloganlarıyla demokratik protesto hakkını kullanmasına karşı Kayserispor ve Konyaspor'dan açıklama geldi.

"ZİLLETİN KARŞISINDAYIZ"

Kayserispor yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, trübünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."



"KONYASPOR DEVLETİMİZİN YANINDADIR"

Konyaspor'un yaptığı açıklamada da “Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün bugün ve yarın daime devletimizin yanındadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız.

Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz.” ifadeleri kullanıldı.