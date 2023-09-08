Hükümetin ekonomi programında Suriyelilere büyük kıyak. 18 ve 19. maddelere konulmuş

Editör: İsa Karaarslan

6 Eylül Çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Beştepe'deki OVP tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer almıştı. Ekonominin 3 yıllık yol haritası da böylece belli olmuştu.

OVP’ye ilişkin detaylar belli olurken, Resmi Gazete’de yayınlanan programın ‘politika ve tedbirler’ başlığı altında skandal maddeler ortaya çıktı.

SURİYELİLERE İŞ BULUNACAK

Türk halkı ve özellikle Türk gençlerinin işsizlikle boğuştuğu, işsizlik kaynaklı ekonomik darboğazda intihara kadar sürüklendiği dönemde, Stateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program'da sığınmacılar için istihdam planı hazırlandığı görüldü.

18. ve 19. Maddelerde yer alan ifadelere göre, hükümet ekonomi politikalarının belirleyiciliğinde Suriyelilere büyük bir kıyak geçmeye hazırlanıyor. İlgili maddelere göre, ‘ihtiyaç duyulması halinde’ Suriyeliler ve yabancılar istihdam edilecek.

Resmi Gazete’de ilan edilen Orta Vadeli Program’ın 18. ve 19. Maddelerine göre;

18. Madde- Yurtiçinden temininde zorluk yaşanan hallerde işgücü piyasasının farklı vasıflarda ihtiyaçlarını karşılamak üzere göç ve istihdam politikalarının dengeli bir şekilde uyumlaştırılması sağlanacaktır.

19. Madde- Geçici ve/veya uluslararası koruma statüsündekilerin, kayıtlı olduğu ilde ikamet başta olmak üzere Türkiye’de bulunma şartlarına riayet etmeleri gözetilerek, işgücü temininde güçlük çekilen alanlar öncelikli olmak üzere kayıtlı bir biçimde çalışmaları tesis edilecektir.