Suriyeliler tarım işçilerini taşıyan servisi benzin döküp yaktı

Ülkemizde milyonlarcası bulunan kaçak göçmenlerin yarattığı sorunlar bitmek bilmiyor. Son olarak Suriyeli bir grup Adana'da tartıştıkları mevsimlik işçilerin midibüsünü yakıp, videoyu sosyal medyada paylaşmaktan çekinmedi.

Suriyeliler tarım işçilerini taşıyan servisi benzin döküp yaktı

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı, Tuzla yolundaki Suriyeli tarım işçileri ile Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli grup, 63 plakalı servis midibüsünü benzin döküp yaktı.

“BUNLARA LANET OLSUN, ARACI YAKIN”

Adana Masası’nın paylaştığı görüntülere göre, bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyen kişilerin kendi aralarında Arapça konuşarak “Bunlara lanet olsun, aracı yakın. Videoya da çekin” dediği görüldü. Daha sonra olay yerinden kaçan kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüsteki yangını söndürdü. Midibüs kullanılamaz hale geldi.

suriyeligorsel.jpegMİDİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Daha sonra olay yerinden kaçan kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüsteki yangını söndürdü. Midibüs kullanılamaz hale geldi.

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