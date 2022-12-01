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  • Türkiye'nin kara harekatı öncesi Rusya'dan kritik hamle. Fransız haber ajansı duyurdu

Türkiye'nin kara harekatı öncesi Rusya'dan kritik hamle. Fransız haber ajansı duyurdu

AFP tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara harekatında hedef olarak belirlediği yerlerden biri olan Tel Rıfat'a Rusya'nın takviye birlik gönderdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 18:31
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Rusya'nın Türkiye'nin operasyon hedefleri arasında yer alan Tel Rıfat'a takviye gönderdiği iddia edildi

Türkiye'nin kara harekatı öncesi Rusya'dan kritik hamle. Fransız haber ajansı duyurdu
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Rusya'nın, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat ile Kobani'ye takviye birlik gönderdiği ileri sürüldü.

AFP'ye konuşan kaynaklar, Rus birliklerinin Halep'in kuzeyinde yer alan ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'a ulaştığını bildirdi.

Tel Rıfat, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla teröristlerden temizlediği bölgenin ucunda yer alıyor. 

Habere göre Moskova yönetimi, kentin yakınındaki bir köyü Türk askerleri ve Ankara'nın desteklediği silahlı grupların kontrolündeki yerlerden ayıracak şekilde barikatlar kurdu.

"HAREKATI ENGELLEME GİRİŞİMİ OLABİLİR"

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Rusya'nın Tel Rıfat yakınlarındaki hükümet kontrolündeki bir hava üssüne de asker takviye ettiğini öne sürdü.

SOHR Direktörü Rami Abdülrahman AFP'ye verdiği demeçte, takviye kuvvetlerin 'Türkiye'nin olası operasyonunu durdurma veya erteleme girişiminin bir parçası' olabileceğini söyledi.

SOHR'dan yapılan açıklamada, Rus takviye kuvvetlerinin YPG kontrolündeki Kobani'nin dış mahallelerine de ulaştığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'güvenlik şeridi' mesajı vererek, "Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıban başı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Kara harekatı ile ilgili de sinyal veren Erdoğan, "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Associated Press haber ajansı, Rus Korgeneral Alexander Chaiko'nun, pazar günü YPG'nin askeri yöneticilerinden Mazlum Abdi ile görüştüğünü yazmış, Lübnan merkezli Al-Mayadeen TV ise Chaiko'nun, Suriye hükümet güçlerinin Türkiye sınırı boyunca, sınırın 30 kilometre güneyine kadar konuşlandırılmasını önerdiğini aktarmıştı.

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