Hülya Avşar'ın gerekirse simit yenecek sözleri hatırlatılınca yanıtı gazetecileri hiç yanıltmadı

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Avşar, gelen soruları da yanıtladı. Bir muhabirin, “Geçmişte bir açıklamanız vardı. ‘Bu zor dönemlerde gerekirse simit yiyeceğiz’ diye, sosyal medyada tekrar gündem oldu. 'Simit 10 lira oldu, onu da yiyemiyoruz artık' diyorlar. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı” sorusuna Avşar, şu yanıtı verdi:

"O kadar göreceli bir konu ki. Kimin nasıl aldığına bağlı. Kimin nasıl aldığı da beni hiç bağlamıyor açıkçası. Ben de zengin bir ailenin çocuğu değildim. Her sözümün altında bir tecrübe durumu yatıyor. Herkes aynı geminin içinde yaşıyor. Tekrardan bu konuyu açmak, izah etmek çok zor geliyor bana. Kim ne istiyorsa öyle anlasın, hiç umurumda değil."

"ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİM"

Avşar, “Disney’in 'Atatürk' dizisini yayınlamaması hakkında siz neler söylemek istersiniz” sorusu üzerine ise, "Bu çok derin bir konu. Ben o konuyu çok fazla irdelemedim. Konu ne? Kimseyi yargılamak istemiyorum açıkçası. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırmak, çağırmak ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes. Ben öyle düşünüyorum" dedi.