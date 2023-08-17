Hülya Avşar'ın gerekirse simit yenecek sözleri hatırlatılınca yanıtı gazetecileri hiç yanıltmadı

Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Avşar, ekonomik krizde vatandaşa "Gerekirse simit yenecek" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Kim ne istiyorsa öyle anlasın, hiç umurumda değil" dedi.

Hülya Avşar'ın gerekirse simit yenecek sözleri hatırlatılınca yanıtı gazetecileri hiç yanıltmadı

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Avşar, gelen soruları da yanıtladı. Bir muhabirin, “Geçmişte bir açıklamanız vardı. ‘Bu zor dönemlerde gerekirse simit yiyeceğiz’ diye, sosyal medyada tekrar gündem oldu. 'Simit 10 lira oldu, onu da yiyemiyoruz artık' diyorlar. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı” sorusuna Avşar, şu yanıtı verdi:

64dda64de4bfdc0f38de5af5.jpg

"O kadar göreceli bir konu ki. Kimin nasıl aldığına bağlı. Kimin nasıl aldığı da beni hiç bağlamıyor açıkçası. Ben de zengin bir ailenin çocuğu değildim. Her sözümün altında bir tecrübe durumu yatıyor. Herkes aynı geminin içinde yaşıyor. Tekrardan bu konuyu açmak, izah etmek çok zor geliyor bana. Kim ne istiyorsa öyle anlasın, hiç umurumda değil."

64dda64de4bfdc0f38de5af9.jpg

"ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİM"

Avşar, “Disney’in 'Atatürk' dizisini yayınlamaması hakkında siz neler söylemek istersiniz” sorusu üzerine ise, "Bu çok derin bir konu. Ben o konuyu çok fazla irdelemedim. Konu ne? Kimseyi yargılamak istemiyorum açıkçası. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırmak, çağırmak ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes. Ben öyle düşünüyorum" dedi.

İlgili Haberler
Hülya Avşar rapçi Uzi'ye sert yaptı. Mustafa Sandal'ı harcatmam
Kansere yakalanmıştı! Tanyeli Hülya Avşar’ın tavsiyesine kulak verdi
Hülya Avşar dayanamayıp poposunu ısırmıştı. Minik Baha büyüdü koca adam oldu
Hülya Avşar'dan bikinili 'boya' videosu
Öne Çıkanlar
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Son Haberler
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL? Keşfet
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı
Bankalar tüm müşterilerini uyardı! Borç yükünü hafifletecek Güncel
Bankalar tüm müşterilerini uyardı! Borç yükünü hafifletecek
TCMB açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi Ekonomi
TCMB açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi
Sudan'da savaş devam ediyor Dünya
Sudan'da savaş devam ediyor
84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu. Hayatının şokunu yaşadı
CHP’de ‘seçimsiz kurultay’ iddiası. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP’de ‘seçimsiz kurultay’ iddiası. Kulislerden sızdı