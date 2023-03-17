Kayyumla yönetilen THK’ye çökme planı ortaya çıktı

Seçimlere sayılı günler kala Atatürk'ün kurduğu ve 2019’dan beri kayyum yönetiminde olan Türk Hava Kurumu’nda (THK) dikkatleri çeken gelişmeler yaşanıyor.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kuruma 2019’da kayyum heyeti atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 13 Mart tarihinde yaklaşık 2,5 yıldır devam eden kayyum dönemi 'sonlandırmaya' karar verdi. Ancak mahkeme, yönetim kayyumu yerine kurumu genel kurula götürmesi için çağrı heyeti (çağrı kayyumu) oluşturulmasına karar verdi.

THK’yi genel kurula götürecek dört kişilik çağrı kayyumu heyetine başkan olarak 15 Aralık 2021’den bu yana THK kayyum heyetinde başkan vekili olarak görev yürüten Ali Yüksel'in görevlendirilmesine karar verildi. Kayyum heyetinde tüm itirazlara rağmen Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) bölmek için kurulan ve paralel baro olarak nitelendirilen Ankara 2 No’lu Barosu’ndan avukat Mustafa Semiz de yer aldı. Ayrıca Kaan Şahinlap ve Ali Akyıldız da kayyum heyetinde yer alıyor.

Fakat mahkemenin asıl tepki çeken kararı ise THK’nin genel kurul sürecine dair. Çünkü mahkeme genel kurul işlemlerinin tamamlanması için bir tarih belirlemedi. Kurumun eski yöneticileri de uzun süredir olağanüstü genel kurul yapılarak kayyum heyetinin görevine son verilmesini istiyor. Olağanüstü genel kurul yapıldığında, yine THK’nin 2018’deki son genel kurulunda oy kullanan delegeleri oy kullanacak. Ancak mahkeme olağan genel kurul yapılmasına karar verdiği için yeni delegeler ve şube yöneticileri oy kullanacak.

Bu da iktidarın THK’yi ele geçirmesi anlamına geliyor. Çünkü kayyum heyeti şube yönetimlerine müdahale etti ve birçok yandaş ismi THK şubelerinin başına getirdi. Bu şekilde delege yapısı yeniden oluşturuldu. Kurumun eski delege ile yöneticilerinin ise kayyumlar tarafından istifaya zorlandığı ifade ediliyor.

ARTIK AKP’LİLER VAR

Kayyum yönetiminin görevden aldığı ve yandaşları atadığı bazı THK şubeleri şu şekilde:

Adana’daki THK Ceyhan Şubesi’ne geçen yıllarda AKP Gençlik Kolları ile AKP Ceyhan İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan İsmail Övet atandı.

Zonguldak Şube Başkanlığı’na AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in yeğeni Nihat Aygün atandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aygün, bir skandala imza atarak “AKP milletvekili dayım Polat Türkmen’e teşekkür ediyorum” demişti.

En fazla geliri olan ilk 10 THK şubesine başkan olarak AKP Kastamonu İl Disiplin Kurulu Üyesi ve eski Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu getirildi. Dağdelenoğlu’nu tebrik edenler arasında Ensar Vakfı Kastamonu Şube Başkanı ile AKP Kastamonu İl Başkanı gibi isimlerin yer aldı.

THK Eskişehir Şubesi’nde yönetim kurulu üyeleri ile başkan baskılar nedeniyle istifa etti, şubenin başına AKP Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın oğlu Alihan Karacan getirildi. 26 yaşındaki Alihan Karacan’ın THK’ye başkan olmadan yalnızca bir ay önce, 17 Haziran’da üye olduğu, kurumun hiçbir kademesinde görev almadan doğrudan başkanlık görevine atandığı ortaya çıktı.

THK Köyceğiz Şubesi’ne ise AKP’li Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yatkın, AKP’li eski belediye meclis üyesi Mehmet Nadi Pirci ve AKP’li Mehmet Arslan atandı.

HUKUK CİNAYETİ

THK’nin eski yöneticileri iktidar eliyle THK’yi ele geçirme operasyonu düzenlendiğini belirterek, “Genel kurulda yeni delegeler ve şube başkanları oy kullanacak. Delegelerin yüzde 80’i kayyumların belirlediği isimler olacak. Bu karar ile hukuk cinayeti işliyorlar” diyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün sabah saatlerinde Ankara’da eski Kızılay ve Türk Hava Kurumu (THK) yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu ile yapılan toplantıyı 2005 ile 2011 yılları arasında Kızılay Başkanlığı yapan Tekin Küçükali ve ekibi organize etti.

Tasfiye edilen ve görevleri sona eren Kızılay ve THK yöneticileri hazırladıkları raporları Kılıçdaroğlu’na verdi. Kızılay’daki ve THK’deki son durum Kılıçdaroğlu’na anlatıldı, kurumlardaki tahribat tartışıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, 14 Mayıs’tan sonra Kızılay ve THK’yi eski yapısına kavuşturacağını belirtti.