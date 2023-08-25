Hürriyet Gazetesi’nde atama rüzgarı. Hande Fırat duyurdu. Kimler hangi göreve getirildi

Demirören Medya’nın amiral gemisi Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Büro’sundan peş peşe atama haberleri geldi. Yeni ismi Hande Fırat sosyal medya hesabından duyurdu.

Hürriyet Gazetesi’nde atama rüzgarı. Hande Fırat duyurdu. Kimler hangi göreve getirildi

Demirören Medya’nın amiral gemisi Hürriyet’in Ankara Bürosunda değişim rüzgarları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan Ankara Haber Müdürü Soner Gürel’in yerine gelen isim belli oldu. Hürriyet Ankara'nın yeni Haber Müdürü Hacer Boyacıoğlu oldu.

2-003.jpg

HANDE FIRAT SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÖYLE DUYURDU

Hacer Boyacıoğlu ve bürodaki yeni atamaları Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, sosyal medya hesabından duyurdu:

Canımız Soner Gürel’e veda ettik. Hakkı ödenmez çok teşekkür ederiz. Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürlüğüne getirilen Hacer Boyacıoğlu'na, İstihbarat Şefliği’ne getirilen Turan Yılmaz’a, Parlemento Şefliği’ne getirilen Bülent Sarıoğlu’na ve Ankara ek editörlüğüne getirilen Murat Yılmaz’a başarılar diliyorum.

1-004.jpg

İlgili Haberler
Demirören Medya Grubu'nda 14 gazeteci işten çıkarıldı
Demirören Medya Grubu'nda 14 gazeteci işten çıkarıldı
Demirören Medya kime satılıyor? İnternete bomba gibi düşen dedikodu
Şerafettin Tilki kimin kovdurduğunu açıkladı. Tahir Kum Hürriyet Gazetesinden ayrıldı
Hürriyet Gazetesi İzmir'deki matbaasını kapattı
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Yozgat merkezli IŞİD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Güncel
Yozgat merkezli IŞİD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Kiracıların Yüzde 69’u enflasyonun üzerinde kira zammını kabul etmek zorunda Ekonomi
Kiracıların Yüzde 69’u enflasyonun üzerinde kira zammını kabul etmek zorunda
Yola kaçan topun peşinden gitti. Yolcu otobüsünün çarpmasıyla canından oldu Güncel
Yola kaçan topun peşinden gitti. Yolcu otobüsünün çarpmasıyla canından oldu
Rafadan Tayfa’nın yeni filmi 29 Aralık’ta vizyonda Kültür Sanat
Rafadan Tayfa’nın yeni filmi 29 Aralık’ta vizyonda
Özgür Özel'in adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu Siyaset
Özgür Özel'in adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu
Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel
Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Beşiktaş Jamal'ın peşinde. İngiliz basını son gelişmeyi aktardı Spor
Beşiktaş Jamal'ın peşinde. İngiliz basını son gelişmeyi aktardı