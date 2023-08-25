Hürriyet Gazetesi’nde atama rüzgarı. Hande Fırat duyurdu. Kimler hangi göreve getirildi

Demirören Medya’nın amiral gemisi Hürriyet’in Ankara Bürosunda değişim rüzgarları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan Ankara Haber Müdürü Soner Gürel’in yerine gelen isim belli oldu. Hürriyet Ankara'nın yeni Haber Müdürü Hacer Boyacıoğlu oldu.

HANDE FIRAT SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÖYLE DUYURDU

Hacer Boyacıoğlu ve bürodaki yeni atamaları Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, sosyal medya hesabından duyurdu:

Canımız Soner Gürel’e veda ettik. Hakkı ödenmez çok teşekkür ederiz. Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürlüğüne getirilen Hacer Boyacıoğlu'na, İstihbarat Şefliği’ne getirilen Turan Yılmaz’a, Parlemento Şefliği’ne getirilen Bülent Sarıoğlu’na ve Ankara ek editörlüğüne getirilen Murat Yılmaz’a başarılar diliyorum.