74 yaşındaki Dursun Özbek yanağını Murat Kurum'a neden okşattı?

Kaynak: Haber Merkezi
74 yaşındaki Dursun Özbek yanağını Murat Kurum'a neden okşattı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanağını iki eliyle okşaması olay oldu. İYİ Partili Buğra Kavuncu da açıklama yaptı.

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Burada bir görüntü olay oldu.

47 yaşındaki Murat Kurum, salona girdiğinde ayağa kalkan 74 yaşındaki Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanaklarını iki eliyle okşadı.

ghrhuazwwaalbmw.png

Dursun Özbek'in bu durumdan memnun olduğu görüldü. Özbek, Kurum'un Galatasaray Kulübü'nü ziyaretinde de "İstanbul için büyük şans" diyerek desteğini göstermişti.

Görüntü kısa sürede yayılırken, bir tepki de İYİ Parti'den İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu'dan geldi.

Kavuncu, "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz ama bize gelince sizden randevu aldığımız gün Ankara'ya gideceğiniz tutuyor. Biz Galatasaray camiasını çok seviyoruz. Onlarla ilk fırsatta kucaklaşacağız" paylaşımını yaptı.

resim-2024-03-03-095040687.png

İlgili Haberler
De Rossi Zeki Çelik'e övgüler yağdırdı
De Rossi Zeki Çelik'e övgüler yağdırdı
Real Madrid skandal olaya isyan etti. İspanya'da gündem hakem Manzano
Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Dev derbinin favorisini Sedat Kaya açıkladı
Erman Toroğlu derbide olacakları 1 hafta önceden söylemişti. TFF'den Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi görülmemiş karar
Fenerbahçe adım adım rekora koşuyor. 2 maç kaldı
Fenerbahçe adım adım rekora koşuyor. 2 maç kaldı
Messi ve Suarez şov yaptı. Inter Miami fark attı
10 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'un rakibi Karagümrük
10 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'un rakibi Karagümrük
Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini yaptı. Flaş iddia
Lebron James'ten tarihi başarı
Lebron James'ten tarihi başarı
Son Haberler
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı Spor
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü Dünya
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı Ekonomi
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor?
İYİ Parti seçim çadırına saldırı Gündem
İYİ Parti seçim çadırına saldırı