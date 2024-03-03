74 yaşındaki Dursun Özbek yanağını Murat Kurum'a neden okşattı?

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Burada bir görüntü olay oldu.

47 yaşındaki Murat Kurum, salona girdiğinde ayağa kalkan 74 yaşındaki Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanaklarını iki eliyle okşadı.

Dursun Özbek'in bu durumdan memnun olduğu görüldü. Özbek, Kurum'un Galatasaray Kulübü'nü ziyaretinde de "İstanbul için büyük şans" diyerek desteğini göstermişti.

Görüntü kısa sürede yayılırken, bir tepki de İYİ Parti'den İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu'dan geldi.

Kavuncu, "Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz ama bize gelince sizden randevu aldığımız gün Ankara'ya gideceğiniz tutuyor. Biz Galatasaray camiasını çok seviyoruz. Onlarla ilk fırsatta kucaklaşacağız" paylaşımını yaptı.