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Kandilli Rasathanesi Müdürü ‘500 yıl boyunca en güvenli yer’ diyerek o ili açıkladı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili olarak, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Kahramanmaraş'tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 23:30
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Kandilli Rasathanesi Müdürü ‘500 yıl boyunca en güvenli yer’ diyerek o ili açıkladı

Kandilli Rasathanesi Müdürü ‘500 yıl boyunca en güvenli yer’ diyerek o ili açıkladı
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Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle "Depremde Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz" adlı bir seminer düzenlendi. Seminere, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız ve birçok vatandaş katıldı.

İHA'nın haberine göre; Seminerde açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kandilli Rasathanesiyle ortak olarak hem seminerlerimiz olacak hem de çalışmalarımız olacak. Deprem olması hepimizi derinden etkiledi. Dolayısıyla iş işten geçmeden biz de üzerimize ne düşüyorsa daha fazlasını yapmak için çalışmalar başlattık. Bu çerçevede imar planı revizyonunda yapılaşmaya kadar, zemin etütlerine kadar, jeolojik tespitlere kadar ve alınması gereken kurallara kadar birçok çalışmayı masaya yatırıp, inşallah bunları kısa, orta ve uzun vadede konuşacağız” ifadelerini kullandı.

"500 YIL İÇİN EN GÜVENLİ YER MARAŞ’TIR"

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de, "İnsanlarımızın psikolojisine baktığımızda belki siz de aynı psikolojidesinizdir. Dükkanlara yani AVM’lere giremiyorsunuz. En ufak bir deprem büyük bir deprem olacak mı, bitecek mi, yarın deprem olacak mı psikolojisine gidiyorsunuz. İnsanlar o kadar çok takip ediyor ki eskiden kimsenin umurunda olmayan 2.9’luk depremler de ‘acaba büyük deprem mi geliyor?’ düşüncesine giriliyor. Lütfen bu düşünceden çıkın. Bu yan gelip, yatın demek değil. Kayseri deprem sıralamasında yukarılarda değil. Deprem sıralamasında Kayseri mütevazi yerlerde. Marmara var, Doğu Anadolu’da farklı yerler var. Deprem konusunda Kayseri olarak çok öncelikli değilsiniz. Araştırmalarda da öyle çok önde değilsiniz. Bir depreme 2045’de olmaz demek ne kadar yanlışsa, bu fay 7.7’lik deprem üretecektir demekte o kadar yanlıştır. Basın mensubu arkadaşımız biraz önce ‘Herkes şimdi Maraş’tan kaçıyor’ diye bir soru sordu. Aslında önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Haluk Özener, seminerin ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

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