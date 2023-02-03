CHP Genel Merkezi'ne asıldı: Ben Kemal geliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, konuşmasının son bölümünde yaptığı 'Cüneyt Arkın' göndermesi gündem olmuştu.

CHP lideri "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak" diyerek Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın unutulmaz repliğine atıfta bulunmuştu.

"BEN KEMAL, GELİYORUM!"

Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: 'Ben Kemal, geliyorum!'" ifadelerini kullanmıştı.

CHP GENEL MERKEZİ'NE YENİ PANKART

Son olarak CHP liderinin bu sözleri, CHP Genel Merkezi'nin girişine pankart olarak asıldı.