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CHP Genel Merkezi'ne asıldı: Ben Kemal geliyorum

Geçtiğimiz salı günü yaptığı grup toplantısında iktidara geldikleri günün ertesinde bazı isimlere telefon ederek "Ben Kemal, geliyorum!" diyeceğini söylemesinin ardından Genel Merkez'e pankart asıldı. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:40
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CHP Genel Merkezi'ne 'Ben Kemal geliyorum' pankartı

CHP Genel Merkezi'ne asıldı: Ben Kemal geliyorum
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, konuşmasının son bölümünde yaptığı 'Cüneyt Arkın' göndermesi gündem olmuştu.

CHP lideri "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak" diyerek Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın unutulmaz repliğine atıfta bulunmuştu.

"BEN KEMAL, GELİYORUM!"

Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: 'Ben Kemal, geliyorum!'" ifadelerini kullanmıştı.

CHP GENEL MERKEZİ'NE YENİ PANKART

Son olarak CHP liderinin bu sözleri, CHP Genel Merkezi'nin girişine pankart olarak asıldı.

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1950
3.02.2023 14:44
Adalet yürüyüşçüsü Bay Kemal, iyi parti olur demezse de, sen yine CB adayı ol, gerisini bu ülke insanı düşünsün, ya anasını haledene, yada senin gibi dürüst, adil, haram yemeye oy verir  
 
Senol
3.02.2023 14:28
Vaybe kimderdiki Cüneyt in replikleri seçime konu olacaktı oda oldu...  
 
Yolun açık olsun
3.02.2023 14:25
Helal olsun sana Kemal Kılıçdaroğlu  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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