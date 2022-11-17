﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda vapur seferi lodos nedeniyle iptal edildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şehir hatlarında iptal edilen seferler şunlar:
Avcılar - Bostancı,
Avcılar - Bakırköy - Kadıköy,
Üsküdar - Aşiyan,
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring),
Bostancı - Karaköy - Kabataş,
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş(AA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.