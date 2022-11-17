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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da sabah saatlerinde boğazda rüzgar etkili oldu. Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:47
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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
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İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda vapur seferi lodos nedeniyle iptal edildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şehir hatlarında iptal edilen seferler şunlar:

Avcılar - Bostancı,

Avcılar - Bakırköy - Kadıköy,

Üsküdar - Aşiyan,

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring),

Bostancı - Karaköy - Kabataş,

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş(AA)

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