İbo Aslan’dan UFC’de ilk maç, ilk galibiyet: Zaferini "Ne mutlu Türk’üm diyene" diyerek kutladı

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İbo Aslan’dan UFC’de ilk maç, ilk galibiyet: Zaferini "Ne mutlu Türk’üm diyene" diyerek kutladı
UFC'de aktif kontratı bulunan tek Türk sporcu İbo Aslan, organizasyondaki ilk maçında karşılaştığı Anton Turkalj’i 3. rauntta nakavt etti. Aslan, galibiyet sonrasında sevincini kameralara, “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek yaşadı.

UFC'de aktif kontratı bulunan tek Türk sporcu İbo Aslan, karma dövüş sanatları organizasyonundaki ilk maçına çıktı.

Kariyerinde daha önce 13 maçı bulunan Aslan, tek mağlubiyetini aldığı İsveçli dövüşçü Anton Turkalj ile bu kez UFC’de karşı karşıya geldi.

Aslan, ABD’nin New Jersey eyaletindeki Atlantic City kentinde oynanan yarı ağır sıklet kategorisindeki müsabakada rakibini 3. rauntta nakavt etti.

Rakibinden rövanşını almayı başaran Aslan, galibiyet sonrasında sevincini kameralara, “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek yaşadı.

‘Son Osmanlı’ lakaplı İbo Aslan, müsabaka sonrasında verdiği röportajda ise, “Şanlı bayrağımızı her zaman dalgalandıracağım” dedi.

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