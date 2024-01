Icardi krizinden Wanda Nara ve para çıktı. Galatasaray'daki İngiliz sarmalını Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Napolyon Bonapart amcam benim.

Seni çok ama çok özledim.

Sen sadece amca değil, artık her şeyimiz olup çıktın.

Ne güzel demiştin amcam: Para, para, para.

Açtığın yolda yürüyor herkes. İşaret ettiğin para hedefine doğru koşuyoruz.

Ne güzel ettin de sardın başımıza bu parayı…

Helal sana amcam!

Bir sen değilsin ki amca para diye tutturan.

Futbolcular mesela. Çok seviyor, ironi yaparsak tapıyorlar adeta paraya.

Yanlış anlama Napolyon amca. Sadece bizimkiler değil. Yabancılar da öyle.

Hiç oynamadan cukka yapanlar. CAS aracılığı ile milyon eurolar alanlar. Ülkesinde az vergi ödemek için düşük maaş gösterenler.

Valla canım amcam. Neler neler var.

Son örnek Icardi. O da senin gibi Kral(!) yani gol kralı tabii.

Bu kanarya saçlı kral meğer Galatasaray’ı fena sarmala almış.

Adam haklı.

Ha bu arada unutmadan yazayım amca.

Bu kral ile ortak yönünüz eşleriniz. Yengemi biliyordum, senden ötürü.

Wanda Nara’yı da öğrenmiş oldum.

Nara hanım eşinin kasasına bakıyor. İstanbul’a gelmeden araştırma yapıyor.

Uyanık kadın.

Türk takımları ile İngiliz usulü anlaşma yapın. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Paranızı zamanında alamazsınız bilgisine ulaşıyor.

Peki nedir İngiliz usulü.

Şu; anlaşılan yıllık rakam, haftaya bölünür. Her hafta ödeme banka hesabına yatar. Yatmaz ise belirlenen miktarda faiz eklenir.

Bak gördün mü amca.

Ya sizin zamanınızda nasıldı?

Neyse bitmedi..

Nara çetin kadın. Pazarlığı sıkı. Öyle ki, yıllık tam 11 milyon euro.

Aboooo. Paraya bak paraya Napolyon amca..

Ödeme şekline gelince. 4 milyon eurosu kulüp dışından sponsorlardan alınıyor. Kulübün ödediği haftalık ise; 135 bin 769.02 euro(cuk).

Bak aha amca.

Aynı asgari ücret gibi.

Hani yeni yıl öncesi açıklanmıştı ya. 17 bin 2 lira diye. İşte aynısı.

Bu 2 şifre mi ne? Dan Brown duymasın. Anında yapıştırır romanı.

Icardi’nin şifresi diye..

Anlaşılan ballı kaymak. 3 yıllık. Senelik 11 olursa amca toplamda 33 milyon Euro. Vallahi kıskanmadım amca ama seni yad ettim. Andım.

Ahh benim Napolyon amcam bu günleri görseydi. Para, para, para değil. Para, Nara, para derdi diye düşündüm.

Ne dediysen doğru çıktı be amcaların kralı.

‘Türkler öldürülür ama yenilmez’ lafın da tarihe geçti.

Ancak günümüzde para her şeyin önüne geçti be amca.

Akıllarda en çok kalan bu sözün oldu. Kendin göçtün gittin unutuldun. Para, para, para sözün kaldı yadigar.

Ha Napolyon amca. Icardi, 3 ay ödeme alamayınca Nara çıldırmış olmalı. yüzde 5 faizleri ile birlikte geçmiş alacaklarını istemiş. Yine para yerine nasihat almış olmalı ki, İstanbul’u terketme kararı almış.

Vallahi sen bile gülersin mazeretine. Fenerbahçe derbisinde gözüne darbe aldı. Birazcık morardı. İşte bu yüzden izinli olduğu açıklanmaz mı!

Evet evet kargalar gülme krizine girmez mi! Girdiler. Gakkk, Gukk..

Özledik be Napolyon amca. Bu arada bir de meşhur Google amca var. Neyi sorsak benim minik serçe gibi dökülüyor, ötüyor.

Seni sordum amcacım.

Oku oku bitmedi.

Sıkıldım. Para, para, para sözün ilk sırada yer alıyor.

Artık buraya kadar. Artık; para, nara, para olarak değişti.

Varsın olsun. Para deyince aklıma sen geliyorsun. Nara parasını alıp gider unutulur. Seni yüz yıllar geçti unutmadık amcammm.

Sefam olsun!

Ohh, ohhh!