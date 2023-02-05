5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Büyük maçların büyük golcüsü Icardi'den flaş açıklama

Büyük maçların büyük golcüsü Icardi'den flaş açıklama

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 21:50
Takip Et

Icardi Trabzon maçından sonra konuştu

Büyük maçların büyük golcüsü Icardi'den flaş açıklama
+
Aa
-

Galatasaray'da Mauro Icardi, Trabzonspor maçını da boş geçmedi.

Ligde 12 maçta 9 gol, 6 asiste ulaşan Icardi; Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor maçında da ustalığını gösterdi.

Takımının 2-1 kazandığı maçta ilk golün asistini yapan, penaltıdan attığı golle de galibiyeti getiren Icardi, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Çok memnunum. Takım adına da mutluyum. Birçok maçı kazanmış olduk. Maç maç gidiyoruz. Şimdi iznimiz olacak, sonra yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk, erken gol daha da zorlaştırdı. Geri dönmeyi başardık. 12'de 12 oldu. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
2
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
3
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
4
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
5
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
6
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
7
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.