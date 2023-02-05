Büyük maçların büyük golcüsü Icardi'den flaş açıklama

Galatasaray'da Mauro Icardi, Trabzonspor maçını da boş geçmedi.

Ligde 12 maçta 9 gol, 6 asiste ulaşan Icardi; Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor maçında da ustalığını gösterdi.

Takımının 2-1 kazandığı maçta ilk golün asistini yapan, penaltıdan attığı golle de galibiyeti getiren Icardi, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Çok memnunum. Takım adına da mutluyum. Birçok maçı kazanmış olduk. Maç maç gidiyoruz. Şimdi iznimiz olacak, sonra yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk, erken gol daha da zorlaştırdı. Geri dönmeyi başardık. 12'de 12 oldu. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor."