Okan Buruk'tan flaş Muslera açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasından sonra açıklama yaptı.

Buruk, şunları söyledi:

"Bu sonuç takımımızın ruhunu ve inancını gösterdi. Oyuna çok erken gol yeme telaşıyla çok hatalar yaptık. Hava şartları ve saha şartları iki takımı da zorladı. Devre arasında söylediğim şey topun bizde kalmasaydı.

Bu soğukta gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu stadyum 100 bin kişilik olsa 100 bin kişi gelirdi bugün.

Bu kadar önemli bir maça göre hücum istatistiklerimiz yüksek. Maça hakim olan, domine eden taraf bizdik ve hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum.

Muslera bizim için çok önemli, Süper Lig için önemli. Bir darbe aldı, darbenin ne getirdiğini şu an için bilemiyoruz."