Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki yıldıza talip oldu. 40 milyon euroyu gözden çıkardı

Kaynak: Fotomaç
Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki yıldıza talip oldu. 40 milyon euroyu gözden çıkardı
Al-Hilal teknik direktörü Jorge Jesus eski takımı Fenerbahçe'nin yıldızlarına kancayı attı.

Arabistan Ligi’nde çıktığı 20 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyerek açık ara liderliğini sürdüren Al-Hilal’de Jorge Jesus’tan sürpriz bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam geçen sene başında bulunduğu Fenerbahçe’den iki ismi transfer edecek.

Bunlardan biri bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sportif direktör Mario Branco olurken diğeri takımın yıldızı Fred.

ttbin4jm90mocpcnlrc3qa.webp

Pres ve pas tekniğinden oldukça etkilenen Jorge Jesus yönetimden sezon sonunda harekete geçmesini istedi.

fred-fenerbahce-1692686002-114533-001.jpg

Astronomik bir rakam karşılığında Fenerbahçe’nin transfere izin vereceğini bilen Arap ekibi sarı-lacivertlilere Fred için tam 40 milyon euro teklif edecek.

İlgili Haberler
Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı
A Milli Takım'ın işi hiç kolay değil. Devler Biberovic'e duacı. Fatih Saboviç yazdı
Galatasaray'a Sparta Prag yenilgisinin faturası ağır oldu. Elinden kaçırdığı para ortaya çıktı
Trabzonspor'da Baniya ve Salih'e antrenman öncesi sürpriz
Trabzonspor'da Baniya ve Salih'e antrenman öncesi sürpriz
Mauro Icardi PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray'a şok
Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın neden hezimete uğradığını anlattı. Sorumluları tek tek açıkladı
Selahattin Baki kura ile ilgili açıklama yaptı: Genetik şanssızlığımız sürdü
Selahattin Baki kura ile ilgili açıklama yaptı: Genetik şanssızlığımız sürdü
Fenerbahçe dikkat. Union deyip geçme. Bir İspanyol yıldızı var ki ona kral derler. Fatih Saboviç yazdı
Manchester United'a bir şok daha! Yıldız golcü sakatlandı
Manchester United'a bir şok daha! Yıldız golcü sakatlandı
Ümit Özat gözünü Trabzonspor teknik direktörlüğüne dikti
Ümit Özat gözünü Trabzonspor teknik direktörlüğüne dikti
Son Haberler
Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı Spor
Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı
Fransa’da çiftçilerden Tarım Bakanlığı’na traktörlü eylem Dünya
Fransa’da çiftçilerden Tarım Bakanlığı’na traktörlü eylem
İsrail 'savaş kabinesinde' erken seçim sesleri. Netanyahu'nun iktidardaki günleri sayılı Dünya
İsrail 'savaş kabinesinde' erken seçim sesleri. Netanyahu'nun iktidardaki günleri sayılı
Süper Lig'in eski şampiyonunu 224 kişi izleyecek Spor
Süper Lig'in eski şampiyonunu 224 kişi izleyecek
Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor
64 yaşındaki Ancelotti sımsıkı Arda Güler'e sarıldı Spor
64 yaşındaki Ancelotti sımsıkı Arda Güler'e sarıldı
Faiz kararı bankaları nasıl etkiledi? İşte banka banka faiz oranı Ekonomi
Faiz kararı bankaları nasıl etkiledi? İşte banka banka faiz oranı