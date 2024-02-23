Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki yıldıza talip oldu. 40 milyon euroyu gözden çıkardı

Arabistan Ligi’nde çıktığı 20 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyerek açık ara liderliğini sürdüren Al-Hilal’de Jorge Jesus’tan sürpriz bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam geçen sene başında bulunduğu Fenerbahçe’den iki ismi transfer edecek.

Bunlardan biri bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sportif direktör Mario Branco olurken diğeri takımın yıldızı Fred.

Pres ve pas tekniğinden oldukça etkilenen Jorge Jesus yönetimden sezon sonunda harekete geçmesini istedi.

Astronomik bir rakam karşılığında Fenerbahçe’nin transfere izin vereceğini bilen Arap ekibi sarı-lacivertlilere Fred için tam 40 milyon euro teklif edecek.