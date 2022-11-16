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Fransa Akdeniz'de kurtarılan 44 göçmeni sınır dışı edecek

Fransa, İtalya ile arasında krize yol açan ve haftalarca denizde kurtarma gemisinde bekleyen 234 göçmeni kabul ettikten sonra 44'ünün sığınma talebini reddederek sınır dışı etme kararı aldı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:14
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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin açıkladı. Ocean Viking yardım gemisince kurtarılan ve Toulon Askeri Limanı'na alınan 234 göçmenden 44'ü sınır dışı edilecek

Fransa Akdeniz'de kurtarılan 44 göçmeni sınır dışı edecek
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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ocean Viking yardım gemisince kurtarılan ve Toulon Askeri Limanı'na alınan 234 göçmenden 44'ünün Fransa topraklarından çıkarılacağını açıkladı.

Göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Fransa'dan menşe ülkelerine gönderileceğini vurgulayan Darmanin, bu kişilerin en kısa sürede gönderilmesi için ilgili ülkelerdeki mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Darmanin geri kalan göçmenlerden 44'ünün 18 yaşından küçük olduğunu, aralarında Suriyeli, Sudanlı ve Eritreli göçmenlerin olduğu 60 kişinin ise sığınma taleplerinin değerlendirileceğini ifade etti.

Fransız Bakan kalan göçmenlerin 3'te ikisinin 10 Avrupa ülkesine dağıtılacağını aktardı.

İTALYA-FRANSA İLİŞKİLERİ DÜZENSİZ GÖÇ MESELESİNDEN GERİLMİŞTİ

İtalya'nın, yakın zamanda Akdeniz'de göçmenleri kurtaran 4 STK gemisine önce limanlarını açmakta direnmesi, ardından da liman verdiği 3 geminin 2'sindeki göçmenleri acil sağlık koşullarına göre "seçerek" tahliye etmesi, söz konusu 4 gemiden 1'ine limanlarını açan Fransa'nın sert tepkisini çekti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın STK gemilerini kabul etmemesindeki ısrarın "anlaşılmaz bir tercih" olduğunu kaydetmişti.

"İtalya'yı sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla" suçlayan Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmenleri yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını duyurmuştu.

Fransa İtalya'nın reddettiği ve 234 göçmenle kabul edilmeyi bekleyen "Ocean Viking" gemisinin Toulon Askeri Limanı'na yanaşmasına ve göçmenleri buraya indirmesine özel bir statü ile izin vermişti.

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