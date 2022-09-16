Süleyman Soylu: 15 Temmuz'u Amerika yaptı

Kırklareli’nde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında Amerika’nın olduğunu belirtti.

Soylu 15 Temmuz'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede farklı siyasi görüşlere sahip olabilirsiniz. Ama gazetelerin, televizyonların ülkenin siyasi parti liderlerine, başbakanlarına yaptığı muameleyi, hakaretleri, hükümeti düşürmek için ellerinden gelen bütün oyunları ve senaryoları hep beraber gördük. Hanımlarına, kendilerine, eşlerine, ailelerine saldırılarını hep beraber gördük. Bunun arkasında kim var? 15 Temmuz’u biz mi yaptık? 15 Temmuz’u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var, bunu defalarca söyledim. Bu lafı mezara gidince söylemeyeceğiz. Bu iş her yönüyle aydınlığa çıkmıştır. Eğer olmasa adamı orada saklamazdı, bize iade ederdi. Neyle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak için söylüyorum bunları” diye konuştu.

Soylu, “Eğer biz Zeytindalı Harekatı’nı yapmasaydık, eğer biz Barış Pınarı Harekatı’nı yapmasaydık bugün Afrin olmasaydı, ben bunu rahat bir şekilde söylüyorum, tarihimizde ilk defa Amanoslar tertemiz diyorum, bir tek terörist bile yok. Tendürek tertemiz diyoruz, bir tek terörist bile yok. Bunu neyle yaptık? Eğer Tayyip Erdoğan iktidara geldiği ilk günden itibaren savunma sanayiinde yüzde 20 olan yerli ve millilik oranını yüzde 80’e çıkarmamış olsaydı biz bunların hiçbirini bugün söyleme şansına sahip olmazdık” dedi.