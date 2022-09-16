Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Süleyman Soylu Emniyet'te 500 kişiyi işe aldı. Onaylamayan Emniyet müdürlerini sürdü

T24 yazarı Tolga Şardan, bugün yayımlanan yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, kendisine yakın 500 siberci ismi emniyette kadroya aldığı öne sürdü. Şardan, söz konusu ‘trollerin’ kadro geçişine ‘uygunluk’ vermeyen ilk komisyondaki beş üyenin de Ankara dışına tayin edildiğini ve tayinle birlikte söz konusu beş polis müdürüne almaları gereken 1. Sınıf emniyet müdürlüğü rütbesi terfilerinin verilmediği iddia etti.

Ataması yapılan kişilerin emniyet içinde ‘sivil siberciler’ veya ‘Soylu’nun trolleri’ olarak adlandırıldığını öne süren Tolga Şardan, bu kişilerin siber suçlarla mücadelede görevlendirilmek amacıyla emniyet dışından işe alındığını yazdı.

“Sivil kadrolu siber suçlarla mücadele uzmanlarının işe alım süreci sadece emniyet teşkilatında sorun yaratmadı. Aynı zamanda yakın dönemde AKP içinde ciddi sıkıntı yaratan Berat Albayrak – Süleyman Soylu arasında var olduğu iddia edilen ‘siyasi çekişme’nin de konularından biriydi ancak gün ışığına çıkmadı” diyen Şardan, Üç yıl için geçici görevle taşeron kadrosunda alınan 500 sivil, Soylu’nun devreye girmesinin ardından kadroya alındığını yazdı.

LİSTEDEKİ İSİMLER DEĞİŞTİ

Şardan, “Komisyon, daimi kadroya geçmesi planlanan isimler üzerinde inceleme yaparken, siber suçlarla mücadele birimine alınacak sivil uzmanların listesindeki isimlerin değiştiğini tespit etti! Emniyet’ten bakanlığa gönderilen listenin bakanlıkta değiştirildikten sonra yeniden Emniyet’e gönderildiği anlaşıldı” dedi.

"BİR GECEDE DAİMİ KADROYA GEÇİRİLDİLER"

Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi üzerine, siber uzmanlarının daimi kadroya alınması talimatını veren Süleyman Soylu’nun kızdığını öne süren Tolga Şardan, Soylu’nun ekibinden isimlerle yeni bir komisyon kurulduğunu ve olumlu rapor hazırlatıldığını yazdı ve şu şekilde devam etti:

“Komisyon çalışmaları sonucunda 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanı bir gecede daimi kadroya geçirildi. Üç yıl için emniyete alınan uzmanlar devlet memuru olarak kaldılar.”

KADRO GEÇİŞİNİ ONAYLAMAYAN POLİS MÜDÜRLERİ ANKARA DIŞINDA TAYİN EDİLDİ

Yazısında, Soylu’nun, kadro geçişine uygunluk vermeyen ilk komisyonun beş üyesini Ankara dışına tayin ettiğini kaydeden Şardan, tayinle birlikte söz konusu beş polis müdürüne almaları gereken 1. Sınıf emniyet müdürlüğü rütbesi terfileri verilmediğini de ekledi.

Tolga Şardan, ‘‘Soylu'nun trolleri’ iddialarının odağındaki sivil siberciler, emniyette nasıl daimi kadroya alındı?’ başlıklı yazısının sonunda ise şunları dile getirdi:

Bu anlattıklarımın yaşanmaya başlanmasıyla birlikte söz konusu siber uzmanlarının bir bölümünün görevlerinin dışında sosyal medya mecralarında ‘bot hesaplar üzerinden’ Soylu'nun lehine trollük yaptıkları iddiası Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kapalı kapılar ardında konuşuluyor.

Tabii bu sürecin bir başka boyutu daha var: Siber uzman olarak kimlerin teşkilata alındığı?

İddialar o ki; Soylu ile aynı soyadı taşıyan veya taşımayan aynı aileden isimler daimi kadroya alındı.

Yine siber uzman olarak kadroya alınanlar arasında bilişim konuklarında yetkin olmayan memurlar var.