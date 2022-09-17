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Süleyman Soylu: Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ

Süleyman Soylu, katıldığı mitingde çok çarpıcı sözler kullandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:59
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ

Süleyman Soylu: Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Kırklareli'nde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde söz alan Soylu'nun konuşmaları ise herkesin dikkatini çekti.

''AMERİKA'DA TEK BİR MALIM VAR''

Süleyman Soylu, ülkedeki terörist sayısına ilişkin konuşmalar yaparken FETÖ'yü işaret etti, ''Tek bir malım var o da FETÖ'' diye konuştu. 

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"9-10 ilde 120’nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023’te tek bir terörist kalmayacak.
Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ"

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Gececen o isi
17.09.2022 11:56
Temmuzda ekonomi uçacak,uçacak, da diyordun noldu ????  
 
Yıldırım Demircioğlu
17.09.2022 11:53
Yarın hükümet değiştiğinde, FETÖ'nün "Siyasi Ayağı" ortaya çıkacak. Bakalım o zaman ne diyeceksin.  
 
ali hacı
17.09.2022 11:52
fetoyla göbegimiz baglı benim demiş eskobar  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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