Süleyman Soylu: Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Kırklareli'nde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde söz alan Soylu'nun konuşmaları ise herkesin dikkatini çekti.

''AMERİKA'DA TEK BİR MALIM VAR''

Süleyman Soylu, ülkedeki terörist sayısına ilişkin konuşmalar yaparken FETÖ'yü işaret etti, ''Tek bir malım var o da FETÖ'' diye konuştu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"9-10 ilde 120’nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023’te tek bir terörist kalmayacak.

Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ"