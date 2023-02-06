İçişleri Bakanlığı’ndan arama kurtarma açıklaması

İHA’nın haberine göre; Depremin ilk anından itibaren Bakanlığımız ve AFAD yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dâhil olmak üzere titizlikle toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Depremin ilk anından itibaren Bakanlığımız ve AFAD yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dâhil olmak üzere titizlikle toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir."