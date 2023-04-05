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Geçirdiği sakatlık nedeniyle ayrılmıştı. Zeynep Alkan'dan Survivor paylaşımı

Survivor'un başarılı yarışmacılarından Zeynep Alkan, Survivor'un 40. bölümünde talihsiz bir kaza geçirmiş ve elinden yaşadığı sakatlık sonrasında yarışmadan ayrılmıştı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 22:03
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Survivor macerası yarım kalan Zeynep Alkandan özlem dolu paylaşım

Geçirdiği sakatlık nedeniyle ayrılmıştı. Zeynep Alkan'dan Survivor paylaşımı
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Geçirdiği ameliyat sonrası İstanbul'a dönen ve sosyal medya hesabından da bu sürece dair paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Zeynep Alkan, bu defa Survivor'a dair bir paylaşıma imza attı.

Yarışmada sergilediği başarılı performansa dair anlara ait fotoğraflarını, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Zeynep Alkan henüz kısa bir süre önce biten Survivor macerasına duyduğu özlemi şu satırlarla açıkladı:

"O günlere dönüp baktığımda söylemek güç geliyor çünkü anlatılamaz derecede zordu ama özledim"

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