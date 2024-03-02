Süper Lig'i sudan ucuz fiyata satın aldılar. 600 milyon dolarlık değeri buraya düşürenler utansın

Süper Lig'de 29 Şubat'ta iptal edilen yayın ihalesinde flaş bir gelişme yaşandı.

BeINSports adına TFF ihale komisyonuna yeni teklif götüren Digiturk, fiyatı 160 milyon euro'ya (4.7 milyar TL) çıkardı.

TFF ihale komisyonu ise son yapılan teklifi kabul etti ve iş resmi imzaya kaldı.

Gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinde Saran Grup ise 140 milyon euro teklif vermişti.

SUDAN UCUZA SÜPER LİG'İ ALDILAR

Mevcut yayıncı kuruluş beIN yapılan ilk tekliflerde 120 milyon euroda kalmıştı. TFF, beIN'den yıllık 185 milyon euro'ya çıkmalarını istemiş, dolar bazında bunun adı 200 milyon dolar olarak konulmuştu. Bu teklif beİN tarafından kabul görmeyince TFF, Saran grubundan yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.

İhalenin iptal edilmesinin ardından mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports, TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götürdü ve fiyatı 160 milyon dolara çıkardı.

Bu teklif aynı zamanda en yüksek ve mevcut durumda tek teklif olduğu için komisyon tarafından kabul gördü.

Bugün 14.00’e kadar resmi olarak sonlandırılması gereken ihale süreci böylece gayriresmi olarak son buldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklama ile 3 yıllık yeni dönemin resmen başlaması bekleniyor.

600 MİLYON DOLAR'LIK TEKLİFTEN NERELERE

2016 yılında TFF tarafından 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları için Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için ihale gerçekleştirilmiş, Digiturk ihaleyi 500 milyon dolar + KDV teklif vererek toplamda 600 milyon dolara kazanmıştı.

160 milyon dolarlık anlaşma sonrası futbolseverler, 'Süper Lig'i sudan ucuza aldılar, Süper Lig nereden nereye düştü' tarzında yorumlar yaptı.