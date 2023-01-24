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İki makam aracı vardı, İkisini de sattı. İYİ Partili başkan makam aracını sattı hasta nakil aracı aldı

Antalya Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya Belediyeye ait makam aracını satılığa çıkartarak elde edilen gelir ile hasta nakil aracı alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:42
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İki makam aracı vardı, İkisini de sattı. İYİ Partili başkan makam aracını sattı hasta nakil aracı aldı

İki makam aracı vardı, İkisini de sattı. İYİ Partili başkan makam aracını sattı hasta nakil aracı aldı
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Mustafa Murat Ürken/ Antalya- Derme / Yeniçağ

İyi Partili Demre Belediye Başkanı Avukat Okan Kocakaya yaptığı açıklama da “Belediyemize ait Audi marka hizmet aracı, 20 Ocak 2023 tarihinde yapılan açık artırmalı ihale neticesinde 1.400.000,00 TL (Bir milyon dört yüz bin) bedelle satılmıştır. Elde edilen gelir ile Belediyemize kazandıracağımız “Hasta Nakil Ambulansı” sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızı, tedavi görecekleri hastanelere ya da hastanelerden evlerine sağlıklı bir şekilde ulaştıracak. Hayırlara vesile olsun İnşallah. dedi”

"KENDİ ARACIMI MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAĞIM" DEMİŞTİ

Antalya’nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Okan Kocakaya, toplu taşıma aracı alınması için iki makam aracını satma kararı almış, “Belediye başkanlığı makamına ait iki hizmet aracının satılarak, yerine tüm topluma hizmet edecek toplu taşıma aracı alınmasını istiyorum” demişti.

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, “Belediyemize ait 2 hizmet aracımız var. Seçim döneminde hep ilçemizde toplu taşıma araçları olmadığı için bunu hayata geçirmeyi hedeflemiştik. Fakat şu anda belediyemizin ekonomik durumu buna çok müsait değil. Biz de hizmet araçlarımızı birkaç kişiye hizmet vermektense, bütün Demreli hemşehrilerimize hizmet verebilmesi için böyle bir karar aldık. Ben böyle bir talepte bulundum meclis üyelerimizden. Sağ olsun onlar da oy çokluğuyla kabul etti. Demreli hemşehrilerimizin kullanabileceği, onlara hizmet edecek toplu taşıma araçları almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Kocakaya gazetecilerin, “Siz makam aracı olarak ne kullanacaksınız?” sorusuna da, “Belediyenin diğer araçlarını kullanacağım. Şu anda bir makam aracım yok. Ben kendi aracımı makam aracı olarak kullanacağım” yanıtını vermişti.

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