Sivasspor'da Ali Şansalan isyanı. Bülent Uygun 'Sarmaş dolaş' diyerek tepki gösterdi

Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor'a 2-1’lik yenilen Sivasspor'da; teknik direktör Bülent Uygun, maçın hakemi Ali Şansalan’ın yönetimine sert tepki gösterdi.

Uygun, “Ali Şansalan, Alanyaspor oyuncularıyla yakın ilişkiler içindeydi, ancak bizim oyuncularımıza karşı sert davrandı. Engellenen futbolcularımız ve bana verilen üç maçlık cezayı veren hakemin dört hafta sonra yine bizim maçımıza atanmasını Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) anlam veremiyorum.” ifadelerini kullandı.

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl de Şansalan’ın yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

“Ali Şansalan maçı standartların dışında yönetti, aleyhimize ciddi kararlar aldı. Charisis’in durumunda disiplini sağlamak için oyuncuyu azarlaması kabul edilemez. Daha adil ve standart bir yönetim bekliyoruz, her iki takıma eşit davranılmalı ve kararlar adaletli olmalı.” şeklinde konuştu.