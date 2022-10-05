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İktidara yakın Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'na destek. Aman Erdoğan duymasın

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili çıkışına destek oldu. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:44
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İktidara yakın Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'na destek

İktidara yakın Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'na destek. Aman Erdoğan duymasın
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CHP'nin başörtüsüne ilişkin kanun teklifi gündemdeki yerini koruyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, helalleşme konusunda yeni bir adım attığını duyurarak "Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Yaralardan biri de başörtüsü mevzusu" ifadelerini kullanmıştı. 

Başörtüsü tartışmaları sürerken Yeni Şafak Gazetesi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'na destek çıktı. 

CHP’nin başörtüsü serbestliğini yasal güvence altına almak için yasa teklifi verdiğini ve Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı ‘helalleşme’ çağrısını hatırlatan Likoğlu, "Kılıçdaroğlu, çareyi başörtüsüne yasal güvencede buldu. Geçti kameranın karşısına 'Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız' dedi." ifadelerini kullandı.

Likoğlu yazısından ilgili bölüm şöyle: 

"Kime karşı güvence, yeniden yasağı kim getirecek, yasal güvenceye ihtiyaç var mı?' gibi herhangi bir soru sormadan, bu teklif hemen hayata geçirilmeli. Türkiye’de 50 yıl başörtüsü yasağı kanunsuz bir şekilde uygulandı. Üstelik, uygulandığı dönemlerde hükümetler, durumdan rahatsızdı, siyasiler sorunun çözümü için mücadele ediyordu.

Yasaklayıcı hüküm yokken millete bu zulmü yapanlar, şimdi siyasi sebeplerle ölü taklidi yapıyorlar, ancak ellerinde fırsat geçse 90’lı yılları bize mumla aratırlar."

 

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UMUT VERMİYORSUN
5.10.2022 15:43
CHP yine boş işlerle uğraşıyorsun,bir oy kaybettin.  
 
Tozanlı
5.10.2022 15:16
Bu saatten sona gerek akp ile gerek partı başkanı erdoğanla bir uzlaşıya gitmek, gerek diyaloğ kurmaya çalışmak,beyhudedir.Türk milletine, Cumhuriyetimize zarardır, Türk milletinin sıkıntılarına çözüm  
 
Mümin
5.10.2022 14:56
Ne uğraşacan Kılıçdaroğlu sende senden öncekiler gibi küçük olsun benim olsun CHP VİP partidir deyip %19 a düşür oyunu niye kitle partisi olmaya çalışıyorsun ki?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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