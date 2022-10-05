İktidara yakın Yeni Şafak'tan Kılıçdaroğlu'na destek. Aman Erdoğan duymasın

CHP'nin başörtüsüne ilişkin kanun teklifi gündemdeki yerini koruyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, helalleşme konusunda yeni bir adım attığını duyurarak "Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Yaralardan biri de başörtüsü mevzusu" ifadelerini kullanmıştı.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Yeni Şafak Gazetesi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'na destek çıktı.

CHP’nin başörtüsü serbestliğini yasal güvence altına almak için yasa teklifi verdiğini ve Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı ‘helalleşme’ çağrısını hatırlatan Likoğlu, "Kılıçdaroğlu, çareyi başörtüsüne yasal güvencede buldu. Geçti kameranın karşısına 'Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız' dedi." ifadelerini kullandı.

Likoğlu yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kime karşı güvence, yeniden yasağı kim getirecek, yasal güvenceye ihtiyaç var mı?' gibi herhangi bir soru sormadan, bu teklif hemen hayata geçirilmeli. Türkiye’de 50 yıl başörtüsü yasağı kanunsuz bir şekilde uygulandı. Üstelik, uygulandığı dönemlerde hükümetler, durumdan rahatsızdı, siyasiler sorunun çözümü için mücadele ediyordu.

Yasaklayıcı hüküm yokken millete bu zulmü yapanlar, şimdi siyasi sebeplerle ölü taklidi yapıyorlar, ancak ellerinde fırsat geçse 90’lı yılları bize mumla aratırlar."