Gazeteci Barış Yarkadaş açıkladı: Kılıçdaroğlu tabandan da yöneticilerden de destek alamamıştır

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsüne yasal güvence' çıkışını eleştirdi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından “Kılıçdaroğlu’nun türban çıkışı baştan sona hatalıdır. Çözülmüş bir sorunu kendi tabanını bile ikna edemeyecek bir şekilde gündeme getirmenin CHP’ye de topluma da bir faydası yok” paylaşımında bulundu.

KILIÇDAROĞLU DESTEK BULAMADI İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin tabanından da yöneticilerinden de destek alamadığını ifade eden Yarkadaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece TV100’de söyledim; kaçıranlar için özetleyeyim:

Kılıçdaroğlu’nun türban çıkışı baştan sona hatalıdır. Çözülmüş bir sorunu kendi tabanını bile ikna edemeyecek bir şekilde gündeme getirmenin CHP’ye de topluma da bir faydası yoktur. Keza; AKP ile dincilikte yarışmanın da..

CHP açısından diğer bir sorun ise şudur: “Türban açılımı” gibi stratejik bir konu CHP’nin hiçbir kurulunda konuşulmamış, ortak akıl yürütülmemiş, parti yöneticileri ‘açılım’ı videoyu izledikten sonra öğrenmiştir. Kılıçdaroğlu tabandan da yöneticilerden de destek alamamıştır."