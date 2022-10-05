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  • Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor

Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor

Komedyen Şahan Gökbakar başörtüsü tartışmasına sosyal medyadan dahil oldu. Gökbakar "Enflasyon yüzde 187, gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik, yolsuzluk gani. Pardon böldüm siz devam edin buyurun, başörtüsü diyordunuz.." dedi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 16:29
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Şahan Gökbakar'dan başörtüsü tartışmalarına sert tepki: Enflasyon, işsizlik, liyakatsizlik, yolsuzluk varken siz başörtüsü diyorsunuz

Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
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Komedyen Şahan Gökbakar da, 'başörtüsü' tartışmasına dahil oldu. Resmi sosyal medya hesabından eleştiride bulunan Gökbakar, "Enflasyon yüzde 187, gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik, yolsuzluk gani. Pardon böldüm siz devam edin buyurun, başörtüsü diyordunuz" ifadelerini kullandı.

Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin bulunduğu güncel sosyoekonomik durumda, 'başörtüsünün' tartışmaya açılmasına sert çıktı.

Ünlü komedyen, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar bu arada, özür dileyerek bir araya gireyim; enflasyon yüzde 187, açlık sınırı 7 bin 500 TL, dolar 18.55, sığınmacılar 10M+, gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik, insan hakları zorda, yolsuzluk gani. Pardon böldüm siz devam edin buyrun, başörtüsü diyordunuz..."

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN O PAYLAŞIMI

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve dün Meclis'e sunulan 3 maddelik başörtüsüne yasal güvence verilmesine yönelik teklife tepki gösterdi. Teklife karşı teklif sunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde böyle bir mesele yok, birileri riyakarlık peşinde. Genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi, ne yasa, ne Anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Madem konuyu gündeme getirdi, daha öte bir teklifle mukabele edelim. Gelin çözümü yasa ile değil anayasa düzeyinde sağlayalım. 

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Paspartu
5.10.2022 16:57
Kılıçdaroğlu CHP'yi büyütmeye çalışa dursun siz yeniden %19 a düşürmek için kasın dostlar seçimden sonra ağlamak yok ama!  
 
Benhur
5.10.2022 16:51
Biri HDP ye bakanlık verir, öbürü millet ucuz ekmek kuyruğunda iken üstelik sansür yasası da meclise gelmişken başörtüsü teklifi verir! Topunuzun aklını seveyim e mi?  
 
Yeter
5.10.2022 16:45
Şimdi Kılıçdaroğlu bu kafayla aday olacam diyor öyle mi. Erdoğana çalışıyor bunlar. Vatan elden gidiyor. Yolsuzluklar, 10 milyon kaçak, vatanın satılması., Enflasyon bunlar varken başörtüsü tebrikler  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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