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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Erdoğan'ı belgelerle yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün izlettiği ve “Başörtüsünü zorla çıkarttı” iddiasında bulunduğu Tuncay Özkan, mahkeme kararı ile Erdoğan’a yalanladı. Meğer Naile Aksay başörtüsünü kendisi çıkartmış.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:07
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Başörtüsü iddiası çok başka çıktı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Erdoğan'ı belgelerle yalanladı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Erdoğan'ı belgelerle yalanladı
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Milli Gazete'nin haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün TBMM’de AKP Grup Toplantısında izlettiği, Erdoğan’ın da geçmişte Cumhuriyet Mitinglerinde bir vatandaşın başörtüsünün zorla çıkarıldığını söylediğinin görüldüğü video ile ilgili açıklama yaptı. 

Özkan, Erdoğan’ın izlettiği video ile ilgili, “Erdoğan, benim Cumhuriyet Mitinglerinden Ankara Sıhhıye’de yaptığımız miting sırasında, Naile ananın başörtüsünü zorla çıkarttığımı iddia etti. Bu iddia yeni bir iddia değil. Aslında bu bir iftira. Ben cezaevindeyken de bu iftirayı duyar duymaz dava açmıştım. Mahkeme, Recep Tayyip Erdoğan’ın bana 5 bin lira ödemesine karar vermişti,” dedi.

ÖZÜR DİLE ERDOĞAN

Tuncay Özkan sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Dezenformasyonun kaynağı sensin. Üslubunu düzelt ve özgür dile Erdoğan. İşte gerçekler.” noyutla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim Çarşamba günü AKP grup toplantısında gösterdiği, izlettiği ve dile getirdiği bir film ile birlikte benim Cumhuriyet Mitinglerinden Ankara Sıhhıye’de yaptığımız miting sırasında, Mersin Aslanköy’den katılan Naile Aksay'ın başörtüsünü zorla çıkarttığımı iddia etti. Bu iddia yeni bir iddia değil. Aslında bu bir iftira.

5 BİN TL HARA CEZASINA MAHKUM OLDU

Ben cezaevindeyken de Ergenekon kumpasıyla cezaevine koyduklarında da bu iftirayı duyar duymaz dava açmıştım. Dava ile ilgili o gün mahkeme, Recep Tayyip Erdoğan’ın bana 5 bin lira ödemesine; o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu iftira nedeni ile bana 5 bin lira ödemesine karar vermişti. O mahkemeyi ve kararı size göstermek istiyorum.

KAMERA KAYITLARI MEVCUT

Bu kararda açık bir şekilde, benim böyle bir eylemimin olmadığı Naile ananın kendi isteğiyle başörtüsünü çıkarttığı apaçık görülmektedir. Zaten videoda da görünmektedir ama montaj yöntemiyle, kes yapıştır yöntemiyle bu iftirayı dile getirmek ‘işine geldiği’ için; hakikat olduğu için değil. Benim böyle bir şey yapmam zaten mümkün değildir. Olmamıştır, gerçekleşmemiştir. Olmayan bir şey üzerinden iftirayla siyaset yapmaya çalışıyor.

"KENDİ İRADEMLE BAŞIMI AÇTIM"

Ben size Naile Aksay’ın ifade metnini de okumak istiyorum. Herhalde en iyi yanıt Recep Tayyip Erdoğan’a bu ifade metni olacaktır. Naile Aksay, Mehmet kızı 76 yaşında ‘9.2.2008 Cumartesi günü yapılan ‘Bağımsızlık ve Laiklik’ mitingine ben de katılmıştım. Gazetelerde yazdığı gibi kimse benim başımdan örtümü çekip çıkarmadı, ben kendi irademle başımdaki örtüyü çıkartmıştım. Davacının gazetelerde yazıldığı gibi bir eylemi olmadı. Belirttiğim gibi kendim çıkarttım’ dedi.

Ayrıca mahkemenin bu konudaki kararına esas olan, atıfta bulunan bölümü de size okumak istiyorum: ‘CD’lerin çözümüne ilişkin dosyaya sunulan bilirkişi raporunda Laiklik mitinginde konuşma sırasında kürsünün arkasında bulunan insanların içinde yer alan 80 yaşlarındaki Naile Aksay isimli kişinin bizzat kendisinin başındaki örtüsünü çıkarttığı, dışarıdan herhangi bir fiziki müdahalenin bulunmadığının tespit edildiğinin açıklandığı görülmüştür.’

"TAKDİR SİZİN"

Naile ana ne diyor, ‘bunun için kavga etmeye gerek yok. İşte çıkarttım ne olacak’ diyor. 76 yaşındaki bir insanın sözleri. Peki onu çarpıtarak hala ondan siyasi medet ummaya çalışan, hala bunun istismarını yapan başörtüsünü siyasi malzeme yaparak, buradan oy devşirmeye çalışana ne denir? Onu sizin taktirinize bırakıyorum.”

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Hasan emmi
6.10.2022 09:38
Yani cumhur ittifakı Müslüman mı ankaralı.medyayı Bi takip et. Tecavüzcüleri. Hırsızları. Uyuşturucu tacirlerini. V. S. Bi araştır veye 2023 ten sonrasını bekle. Öğreneceksiniz.  
 
kahraman
6.10.2022 09:31
takiyyeyi senin cb yapıyor ankaralı yürü git işine  
 
ANKARALI
6.10.2022 09:22
maşallah millet ittifakı hepsi müslümanlığı kimseye kaptırmaz olmuş ama biz sizi tanıyoruz takiyye yaptığınızı biliyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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