Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine Erdoğan'dan karşı teklif: Başörtüsünü yasayla değil, Anayasayla çözelim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve dün Meclis'e sunulan 3 maddelik başörtüsüne yasal güvence verilmesine yönelik teklife tepki gösterdi. Teklife karşı teklif sunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde böyle bir mesele yok, birileri riyakarlık peşinde. Genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi, ne yasa, ne Anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Madem konuyu gündeme getirdi, daha öte bir teklifle mukabele edelim. Gelin çözümü yasa ile değil anayasa düzeyinde sağlayalım.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylar şöyle:

- Son yasama yılına girdiğimiz TBMM'de komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Unutmayınız bir sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizin özellikle yalanları ve çarpıtmalarıyla yanlış yönlendirmek isteyenlerin gayretleri o derece akamete uğrayacaktır.

- Ekim ayıyla birlikte 2023’e doğru şehir buluşmaları başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. Bir yandan Ankara'daki çalışmaları yürütecek, bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle buluşacağız. Amacımız milleti seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir. Biz kendi halimize bakacağız, kendi işimize bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını, menfaatlerini düşünmeden 'dün öyle bugün böyle' diyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebilir. Ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor.

MUHALEFETİN SEÇİM ÖNCESİ SÖYLEDİKLERİ İLE SEÇİM SONRASI YAPTIKLARI ARASINDAKİ DEVASA UÇURUMLARI BELEDİYELERDE GÖRDÜK

- Muhalefetin seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumları belediyelerde gördük. Ne dedilerse tam tersini yaptılar. Buna rağmen kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek gezebiliyorlar. Yalan bunlarda. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde kullanmak için hazırlıklarını yaptıklarından şüpheniz olmasın. Gençlerimizin bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerinden şüphe duymuyorum.

BAZI GERÇEKLERİ PAYLAŞACAĞIM

- Milletimizin önüne yeni projelerle çıkabilen tek partiyiz, tek ittifakız. İnşallah seçim süreci ilerledikçe vizyonlarımızı ve projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde milletimizle paylaşacağız. Bugün ekranları başında bizi heyecanla milletimiz dinliyor. Bazı gerçekleri paylaşacağım. Seçimlere kadar 8 aylık süre var. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Komisyonlarda ve Genel Kurul'da sıkı bir mesai ile gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağınıza inanıyorum.

BU SEÇİMLERİN MOTTOSU: TÜRKİYE YÜZYILI

- 15 Haziran'dan bugüne yurtiçinde ve yurtdışında katıldığımız programla ülkemize hizmet etmeyi sürdürdük. Milletimize söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyor, emek emek yükseltiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye yüzyılını yine milletimizle beraber inşa edeceğiz. Bu seçimlerin mottosu: Türkiye yüzyılı, bununla çalışacağız. Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar, bırakın milletimize bir daydalarının dokunmasını kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Biz ise tüm vaktimizi evlatlarımıza daha büyük bir Türkiye bırakmaya haslediyoruz.

- Malum zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Bunları milletimize anlatın, ne yaptı bu adam diye bir sorun. Onun döneminde hastane odaları pislikten geçilmiyordu. Hastalarımız kan revan içinde kalıyordu. Rehine alma dönemi vardı. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı. Ey Bay Kemal senin gidecek yerin var mı ya? Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara, özellikle enflasyona bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacakları adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalarından geçmektedir. Milletimizin hayatına yansıyan olumsuzlukları var mıdır? Vardır. Sorunların çözümü mümkün müdür, mümkündür. Türkiye'de bu çözümü sağlayan yürütme temsilcisi biz, tek parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet öyledir.

- Türkiye Ekonomi Programımız ilk gündeme geldiğinde kurduğumuz denkleme birileri kendi aklınca bıyık altından gülmüşlerdi. Ülkemizi büyütecek adımları birer birer attık. Bu musibeti daha büyük bir dönüşümün vesilesi haline getirdik. Salgın oldu üretime ara vermedik, savaş çıktı ihracatta gaza basmaktan vazgeçmedik. Bu yılın ilk yarısında yüzde 7.5 oranındaki büyüme oranları ile dünyada ilk sıralarda yer aldık. Pek çok yerde resesyon yaşanırken uluslarası kuruluşlar ülkemiz ile ilgili büyüme tahmini yükseltiyor. İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyona dayandık. Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Finans, sanayi, hizmetler sektöründe uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşı karşıyayız. İnşallah yılbaşından sonra çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.

YILBAŞINDAN SONRA ÜLKEMİZDE GÜZEL BİR HAVANIN ESMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

- Türkiye Ekonomi Programımız ilk gündeme geldiğinde kurduğumuz denkleme birileri kendi aklınca bıyık altından gülmüşlerdi. Ülkemizi büyütecek adımları birer birer attık. Bu musibeti daha büyük bir dönüşümün vesilesi haline getirdik. Salgın oldu üretime ara vermedik, savaş çıktı ihracatta gaza basmaktan vazgeçmedik. Bu yılın ilk yarısında yüzde 7.5 oranındaki büyüme oranları ile dünyada ilk sıralarda yer aldık. Pek çok yerde resesyon yaşanırken uluslar arası kuruluşlar ülkemiz ile ilgili büyüme tahmini yükseltiyor. İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyona dayandık. Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Finans, sanayi, hizmetler sektöründe uluslar arası yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşı karşıyayız. İnşallah yılbaşından sonra çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.

DÜN AÇIKLADIĞI KANUN TEKLİFİ İLE ÖNCEKİ AKŞAM ATIP TUTTUKLARI ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR

- Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Dün açıkladığı kanun teklifi ile önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinde gidelim. İstiyorum ki milletimizi bu noktada aydınlatalım. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Biz bir dönem zulüm düzeyine varan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hakiminden savcısına tüm hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele var mı? Hayır. Türkiye bir dönem Meclis'e başörtüsü ile girdiği için kürsüden, ey CHP senin düşünce baban, kürsüden haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri görmüştü. Siz de bunları alkışlamıştınız. Doğru ol be... Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözebileceğini mi sanıyorsun. Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaset yaparak milletin karşısına çıkma.

BUGÜN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE BAŞÖRTÜSÜ DİYE BİR MESELE ARTIK KALMAMIŞTIR

- Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde artık kalmamıştır. Geçmişte başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşanmısşa bunun sebebi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. İşin esasına bakılacak olursa genelde kılık kıyafet, özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne de anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin hayatın her alanında var olabilmesi için yasa yada anayasa düzenlemesi gerkemiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir. Ülkemizde milletimizin dinine düşman olan CHP faşizmi geçmişte önümüzde böyle bir sorun çıkarmıştır. Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmişti. Üniversitelerde bir günde uygulama değiştiren mekanizmayı perde gerisinden işleten hep CHP zihniyetidir.