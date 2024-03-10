İlham veren kadınlar “Daha Eşitlikçi Bir Dünya” panelinde buluştu

Kaynak: Haber Merkezi
İlham veren kadınlar “Daha Eşitlikçi Bir Dünya” panelinde buluştu
Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler'in "Kadınlara Yatırım Yapın: İlerlemeyi Hızlandırın" temasıyla kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" paneline ev sahipliği yaptı.

İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı'nın açılış konuşmasını yaptığı panele, spor, tarım, sanayi, bilim gibi farklı alanlarda başarılı işlere imza atan kadınlar katıldı ve deneyimlerini paylaştılar.
Panelde "Güçlü Kadın Güçlü Gelecek" ve "Girişimcilik Dünyasında Kadın" olmak üzere iki oturum düzenlendi.
"Güçlü Kadın Güçlü Gelecek" oturumunu Nilay Örnek moderatörlüğünde Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Güzel, Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay ve KOÇKAM Bursiyeri ve Konuşmamız Gerek Derneği Eş Kurucusu İlayda Eskitaşçıoğlu katıldılar.
"Girişimcilik Dünyasında Kadın" oturumunu ise İş Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu moderatörlüğünde, İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı mezunlarından Juphy'nin ortağı ve CEO'su Alara Eren İplikçioğlu, Yüzeytek Yüzey İşlem Teknolojileri Sanayi Kurucusu Ferda Yazıcıol ve Hatay'da ipekböceği yetiştiriciliği yapan Tülay Genç katıldılar.
Panelde konuşan Işıl Dadaylı, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir konuma gelmesi için iş hayatına daha hazır hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Borsa İstanbul'a kayıtlı şirketlerde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranıyla ilgili verileri paylaşarak, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.
Diğer bir konuşmacı olan Nilay Örnek, kadınların başarılı olduğu alanlarda ilerleyerek gelecek kuşakları etkilemek istediklerini ifade etti. Ayrıca, kadınlar ve erkekler arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, kadınlarla ilgili konuşmaların sadece kadınlar arasında kalmaması gerektiğini belirtti.
Ebru Güzel, kadınların tarihte önemli roller üstlendiğini ve kadının uygarlaştırıcı rolünün olduğunu vurguladı.
İlayda Eskitaşçıoğlu ise yürüttükleri bilgilendirici çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Çağla Büyükakçay, spor yaparak kız çocuklarına ilham vermek istediğini ve ülkemizin reklam yüzü olabileceklerini belirtti.
Barış Karakullukçu, 8 Mart'ın kadınların kazandığı hakların hatırlanması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, panelin genç kadınlar için ilham verici bir gün olmasını diledi.
Alara Eren İplikçioğlu, girişimcilik deneyimlerini ve başarılarını paylaştı.
Tülay Genç ise ipekböceği yetiştiriciliği konusundaki çalışmalarını ve İş Bankası'nın desteğiyle bu alandaki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

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