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Bakan Nebati’den otomobilde ÖTV açıklaması. Duyan şok oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den şok eden açıklama. Otomobilde ÖTV indirim yok.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 08:51
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Duyon şok oldu. Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV açıklaması

Bakan Nebati’den otomobilde ÖTV açıklaması. Duyan şok oldu
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Otomotivde ÖTV indirilecek mi indirilmeyecek mi? İşte bu soruya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cevap verdi. İşte o cevabı duyanlar şok oldu. Çünkü Bakan Nebati , “Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz” dedi. Nebati'in bu cevabı şok etkisi yarattı. Çünkü herkes otomotivde ÖTV indirimi bekliyordu. 

TÜİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Milletvekillerinin TÜİK’e yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bakan Nebati, “TÜİK’e sahip çıkalım, 2022 yılında 560 bin 360 fiyatı derliyor, 2 bin kişilik ekiple gerçekleştiriyor bunu” dedi.

Enflasyonun ne zaman düşeceği sorusuna ise “Önümüzdeki dönemde iyileştirmeler her türlü alanda rakamlara yansıyacaktır. Baz etkisiyle de olsa enflasyon Aralık ayı itibariyle düşüşe geçecektir” dedi.

NET HATA NOKSAN

Bakan Nebati, net hata noksan kalemine ilişkin de sorulara cevap verdi. Bakan, “Ocak Ağustos ayları içinde 28.3 milyar dolarlık giriş olmuştur. Son yapılan Varlık Barışı ile yurt içinde 4,7 milyar varlık beyan edilmiştir. Yurt dışından ise 12,3 milyar TL ülkemize getirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

GRİ LİSTE” ELEŞTİRİLERİ

Türkiye’nin “gri liste”ye alınmasına yönelik muhalefet eleştirisine Nebati, “Yapmayın şunu, ülkemizin gri listeye alınmasının Varlık Barışı ile bağı yoktur. Kara para aklanmasına yönelik eylem gücü tarafından tüm süreç takip edilmektedir. Ülkemize gelen kaynaklar MASAK tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır”dedi.

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Bakan Nebati, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı sorusuna, “Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

 

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Yerli milli
11.11.2022 09:00
Bari elektrikli araçlarda ÖTV almayın. Rüzgardan, Güneşten, Sudan bir şekilde elektrik üretilir, petrole bağımlılığımız azalır.  
 
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