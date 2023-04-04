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İlk telefon kullanılalı 50 yıl oldu. Şimdi bağımlısı olduk. İşte ilk telefon

Hayatımızın her anına sirayet eden cep telefonları 50 yıldır bizimle. İlk kullanımından bu güne 50 yıl geçen cep telefonun ilkinin görüntüsü ortaya çıktı. Şimdi bağımlısı olduğumuz cep telefonunun ilkini görünce çok şaşıracaksınız.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:23
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İlk cep telefonu kullanılalı 50 yıl oldu

İlk telefon kullanılalı 50 yıl oldu. Şimdi bağımlısı olduk. İşte ilk telefon
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İlk olarak 4 Nisan 1973 yılında Martin Cooper isimli kişi cep telefonu görüşmesi yaptı. Cooper ilk halka açık aramasını ise rekabet ettiği diğer şirketlerden birinin yöneticisi ile yapmayı tercih etmişti. 

O zamanlar Motorola’da mühendis olan Cooper, telefonda AT&T’nin bünyesinde yer alan Bell Labs’ın başkanı Joel Engel ile görüştü. Cooper yaptığı aramada ise şu ifadeleri kullandı:

“Seni bir cep telefonundan arıyorum, ama gerçek bir cep telefonu, kişisel, el tipi, taşınabilir bir cep telefonu“

O dönemlerde tuğlaya benzeyen tasarımıyla dikkat çeken cep telefonlarının tasarımı da zamanla değişti ve gerçekten bir 'cep telefonu' haline geldi. 

Ancak Martin Cooper, bu duruma şaşırmadığını açıkladı.

94 yaşındaki Cooper, o zamanlar doğan her bir kişiye cep telefonu numarası atanacağını düşündüğünü dile getirdi.

İŞTE İLK TELEFON

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