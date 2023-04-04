İlk telefon kullanılalı 50 yıl oldu. Şimdi bağımlısı olduk. İşte ilk telefon

İlk olarak 4 Nisan 1973 yılında Martin Cooper isimli kişi cep telefonu görüşmesi yaptı. Cooper ilk halka açık aramasını ise rekabet ettiği diğer şirketlerden birinin yöneticisi ile yapmayı tercih etmişti.

O zamanlar Motorola’da mühendis olan Cooper, telefonda AT&T’nin bünyesinde yer alan Bell Labs’ın başkanı Joel Engel ile görüştü. Cooper yaptığı aramada ise şu ifadeleri kullandı:

“Seni bir cep telefonundan arıyorum, ama gerçek bir cep telefonu, kişisel, el tipi, taşınabilir bir cep telefonu“

O dönemlerde tuğlaya benzeyen tasarımıyla dikkat çeken cep telefonlarının tasarımı da zamanla değişti ve gerçekten bir 'cep telefonu' haline geldi.

Ancak Martin Cooper, bu duruma şaşırmadığını açıkladı.

94 yaşındaki Cooper, o zamanlar doğan her bir kişiye cep telefonu numarası atanacağını düşündüğünü dile getirdi.

İŞTE İLK TELEFON