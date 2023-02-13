Enkazın başında göz yaşlarıyla anlattı. Kendilerine 2,5 milyona mezar satın aldılar

Maalesef, istikrarsız ülke ekonomisi, yüksek enflasyonun getirdiği astronomik kiralar, astronomik ev fiyatlarını doğuruyor. Ayrıca fırsatçılığı beraberinde getiriyor.

İsminin Kemal Yalçın olduğunu söyleyen bir vatandaş “Şu gördüğünüz binanın en üst katı satılıktı. Geçen sene 380 bin TL istiyordu. BU sene 2,5 milyona sattı. Geçen hafta sattı.” diyerek bir enkazı gösterdi.

Kemal Yalçın isimli vatandaş şöyle devam etti “Aha bu bina en üst katı. Sorun adama ne kadara aldı. Adam yaşıyorsa tabi.”

Gazeteci Yağız Şenkal ise sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak; "Kendilerine 2 milyon 800 bin TL'ye mezar aldılar." ifadelerini kullandı.