Meclis tutanaklarından kavgada ilk hakareti eden ortaya çıktı. Meclis bu sözlerden sonra karıştı

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin fiilî çalışma sürelerinin raporlarını gelen sorular üzerine açıkladı.

Usta, raporun mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak hazırlanması nedeniyle doğru verileri sunamayacağını öne sürerek “Hayır efendim, mevsimsel düzeltilmiş bu veri. Allah Allah! Mevsimsel düzeltilmiş veri ya, niye düzelttiniz?” ifadelerini kullandı.

Tartışmanın başlamasıyla tansiyon yükselince Fuat Oktay, Erhan Usta’ya “Sen utanmazsın” dedi.

Bunun üzerine Usta, Oktay’a “2018’in ikinci çeyreğine göre, 2022’nin üçüncü çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş dataya göre çalışan saat düşmüştür nokta, düşmüştür. Bunu bilmiyorsunuz, bilmediğiniz gibi utanmıyorsunuz da. Utanmaz herif, utanmaz herif!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

TBMM’de yer alan tutanaklara göre söz konusu tartışma şu şekilde yaşandı:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – 2018’in ikinci çeyreğiyle ilgili yani bir çalışma konusuyla alakalı, teknik yanlış verilerin kullandığıyla alakalı bir iddia vardı. Arkadaşlar, ben teknik cevap vereyim buna. Bu, elimdeki TÜİK verileri, TÜİK’in bir raporu, burada mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin fiilî çalışma süreleri veriliyor ve altta da bir not var, notta da şunu söylüyor: “Haftalık ortalama fiilî çalışma saati işbaşında olanlar için hesaplanmıştır.” Burada, bir karşılaştırma yapılıyor; teknik ya, teknik cevap veriyorum. 2018’in ikinci çeyreğindeki veri alınıyor, 2022’nin üçüncü çeyreğindeki veriyle karşılaştırılıyor. Teknik böyle bir şey olmaz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERHAN USTA (Samsun) - Mevsimsel düzeltilmiş, mevsimsel düzeltilmiş.

BAŞKAN – Buyurun.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Böyle bir şey olmaz. İkinci çeyreği ikinci çeyrekle, üçüncü çeyreği üçüncü çeyrekle yaparsanız.

ERHAN USTA (Samsun) - Hayır efendim, mevsimsel düzeltilmiş bu veri. Allah Allah! Mevsimsel düzeltilmiş veri ya, niye düzelttiniz?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – İkinci çeyrek nisan-mayıs-hazirandır, üçüncü çeyrek temmuz-ağustos-eylüldür yani temmuz-ağustos-eylülde milletin çoğunluğunun tatilde olduğu ve işbaşındakilerin verildiği bir veriden ikinciyle üçüncü çeyreği karşılaştırıyorsunuz.

ERHAN USTA (Samsun) - Hayret bir şeysiniz ya! Utanın ya!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Dolayısıyla, buradan tekrar şunu ifade etmek istiyorum: Bir başka iddiada bulundu, verdiğim verilerin tamamen yanlış olduğuyla alakalı. Bizim verdiğimiz hiçbir veri… Asla ve asla yanlış verileri biz milletimizle paylaşmayız; bizim devletimizin kurumlarının verileridir, mali kuruluşlarımızın verileridir, dolayısıyla hepsinin arkasındayız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 2023’le ilgili neyi mi başardık? Söyleyeyim: 500 milyar olayına gülerken şimdi 500 milyar olayının üzerinde bir ihracatı konuşma öz güvenini verdik size.

ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de öncelikle şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum; ailesine, milletimize, ordumuza başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah milletimize sabırlar versin, ordumuza güç, kuvvet versin.

Sayın Oktay, hakikaten çok şaşırtıyorsunuz beni. Bugün çok büyük bir ayıba imza attınız. Yani bilmediğinizi zaten biliyordum da belli ki yanınıza oturtulan…

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Teknikten anladığımı…

ERHAN USTA (Samsun) – Bak “teknik, teknik” deyip durmayın bana.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Teknik bir şey yok.

ERHAN USTA (Samsun) – Yanınızda oturan uzmanlarınız da bilmiyor demek ki, nasıl ehil olmayan insanlarla çalışıyorsanız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

“Mevsimsel düzeltme” ne demektir biliyor musun? Değerli arkadaşlar, bu anlamayacak, mevsimsel düzeltme, özellikle istihdam verisinde mesele şudur: Kimi aylar vardır yoğun çalışma vardır, kimi aylar vardır çalışma az olur kış aylarında. Dolayısıyla mevsim etkilerinden arındırma yapılır “mevsimsel düzeltilmiş veri” diyor kendisi, ondan sonra diyor ki: “2018’in ikinci çeyreği ile 2022’nin üçüncü çeyreğini mukayese edemezsiniz.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERHAN USTA (Samsun) – Ya, çok ayıp ya!

BAŞKAN – Lütfen, yeni sataşmalara yol açmayalım lütfen.

ERHAN USTA (Samsun) – Hakikaten utanmanız lazım. Yani birazcık yüzünüz varsa şu konuştuğunuza utanmanız lazım.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Sen utan be!

ERHAN USTA (Samsun) – Ama maalesef güldüğünüze bakılırsa sizde ben bu utanmanın olmadığını görüyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Sen utanmazsın!

ERHAN USTA (Samsun) – Ancak bu işi bilen bakın, 85 milyon içerisinde… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın Başkan, bunu kabul edemeyiz yani bir de bana kâğıt sallıyor “Teknik, teknik” diye.

BAŞKAN – Tamam siz görüşünüzü söylüyorsunuz, o da görüşünü söylüyor nedir yani bu? Lütfen.

ERHAN USTA (Samsun) – Görüşünü değil, tamamen göz göre göre yalan konuşuyor. Dolayısıyla veri gizleniyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Bırak ya! Sen utanmazsın!

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – O seçilmiş, sen atanmışsın, böyle konuşamazsın.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Ben de vatandaşım! Terbiyesiz!

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen…

ERHAN USTA (Samsun) – 2018’in ikinci çeyreğine göre, 2022’nin üçüncü çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş dataya göre çalışan saat düşmüştür nokta, düşmüştür. Bunu bilmiyorsunuz, bilmediğiniz gibi utanmıyorsunuz da. Utanmaz herif, utanmaz herif! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Usta, lütfen. Sayın Usta…

HÜSEYİN YAYMAN (Hatay) – Sensin utanmaz, terbiyesiz.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) – Artistlik yapma!

ERHAN USTA (Samsun) – Böyle bir şey olmaz, yok böyle bir şey!

BAŞKAN – Olamaz böyle bir şey, olur mu öyle şey ya! Hakaret ediyorsunuz.

ERHAN USTA (Samsun) – Hakaret değil.

BAŞKAN – Şahsiyat yapıyorsunuz.

ERHAN USTA (Samsun) – Bana söylüyor oradan, olmaz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hayır, böyle bir şey olamaz. Nezih bir dille, temiz bir dille konuşmak zorundayız burada, ifade edin öyle.

ERHAN USTA (Samsun) - Hâlâ bana kâğıt sallamak ne demek.

BAŞKAN – Olabilir.

ERHAN USTA (Samsun) – Olabilir ne demek.

BAŞKAN – Olabilir, herkes kâğıt sallıyor burada sabahtan beri.

ERHAN USTA (Samsun) - Bir şey söylediği zaman sonucuna katlanacak, sonucuna katlanacak o zaman.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Kim konuşuyor grup adına bilmiyorum yani.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Ben söz istemiştim.

BAŞKAN – Açar mısınız Sayın Tatlıoğlu’nun mikrofonunu.

(Gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen, arkadaşlar, herkes görüşlerini grubu adına ifade etti lütfen. Arkadaşlar, sonuna geldik, biraz sabır, az sabır.

Buyurun Tatlıoğlu.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Başkanım, lütfen…

BAŞKAN – Herkes böyle konuşuyor yani burada herkes sussun ben konuşayım diye, böyle bir imkân olmuyor maalesef.

Sayın Tatlıoğlu, buyurun

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, bu Parlamentonun mehabetine uygun davranmak lazım.

BAŞKAN – Şüphesiz Sayın Tatlıoğlu.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) – Yanındakine söyle sen onu.

ERHAN USTA (Samsun) – Zorunuza gitti değil mi, zorunuza gitti.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Ben, gerçekten, Sayın Oktay, Plan Bütçede de zor durumda kaldığında bunu vurgulamıştım. Bir sistem ortaya koyuyoruz, partili Cumhurbaşkanı sistemi ama bunun süreçleriyle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Bir dakika daha açalım.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – O nedenle de daha önceki müzakerelerde siyasi sorumlulukla, siyasi kişiler karşı karşıyayken bu durum böyle oluyor. Bunu düzeltmeme gibi, hiçbir adım atmama gibi bir vebali var siyasal iktidarın ama ben esas şunu söylemek istemiyorum: Sayın Elitaş'ın vurgusuna, Sayın Elitaş anladım ki iktidarın gidişini Millet İttifakı'na yönelik fitne yürüyüşü kurtarmaz. (İYİ Parti ve CHP sıralarından alkışlar) Korkunun da ecele faydası yok.

HÜSEYİN YAYMAN (Hatay) – Sen 6’lı masaya laf söyle, 6’lı masaya, ganyan masasına laf söyle.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Anlaşılıyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizin rüyalarınızın korkusu. (İYİ Parti ve CHP sıralarından alkışlar) Hiç merak etmeyin, 13’üncü Cumhurbaşkanı inşallah bizim adayımız olacak, Türkiye de rahatlayacak, Meclis de rahatlayacak, hiçbirimiz bu ortamı yaşamayacağız.

Hepinize saygılar sunarım. (İYİ Parti ve CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çatlasın fitneler, fitneler çatlasın.

HÜSEYİN YAYMAN (Hatay) – Ya, şu Kılıçdaroğlu bir aday olsun görelim ya, hodri meydan!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çatlasın fitneler, ortanızdan çatlayın.

HÜSEYİN YAYMAN (Hatay) – Hodri meydan ya!

HAKKI SARUHAN OLUÇ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Oluç, lütfen çok kısa…

Buyurun.