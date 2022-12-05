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Meclis'te tansiyon yükseldi. Birbirlerinin üzerine yürüdüler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2023 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri kavga etti.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 22:11
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TBMM'de milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi

Meclis'te tansiyon yükseldi. Birbirlerinin üzerine yürüdüler
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TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya yüklenen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Hakarete varan sözlerle AKP grubunu bir şekilde muhatap alarak konuşmanın doğru olmadığını ifade etmek isterim. Milletvekillerimizin kimler tarafından seçildiği aşikardır. Biz hiç bir milletvekiline hakaret etmedik, etmeyiz. Milletvekillerini kim belirliyor derseniz, sizin milletvekillerinizi nasıl belirlendiğini herkes biliyor. Sosyal medyaya kadar düşmüş olan, şu an partinizle alakası olmayan iki değerli yöneticinizin nasıl milletvekili seçildiğini biliyoruz. Milletvekilleri partilerin kurullarında seçiliyor. Milletvekili milletin helal oyları ile seçiliyor.

Ayrıca her seferinde burada söylenilen bir şey: Burada cumhurbaşkanlığı bütçesini sunma yetkisi cumhurbaşkanı yardımcısının ya da cumhurbaşkanının belirleyeceği bir bakandadır. Burada hiç kimsenin meclise hakaret etmeye hakkı yoktur. O zaman şunu söyleyeyim: arkadaşlar Gazi Meclis'e saygı duyun dediğinde 'Bırakın bu ayakları diyen' Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis, Gazi bir Meclis'tir.

Sayın Kılıçdaroğlu, konuşmalarının sonunda sürekli diktatör dediği cumhurbaşkanına tiran dedi. Halkta karşılığının kalmadığını söyledi. Biz de diyoruz Kılıçdaroğlu'na madem cumhurbaşkanının halkta karşılığı kalmadı, buyurun er meydanına, adaylığınızı ilan edin. Zaten Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması Genel Kurul bütçesi konuşması değil, cumhurbaşkanı adaylığı konuşması.”

TBMM'DE TARTIŞMA ÇIKTI

Kurtulmuş'un konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri, 'Zindaşti, Zindaşti, Zindaşti' ve 'Damat, Damat, Damat' sloganları attı.

Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti. Bu sırada AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

Fotoğraflar: Necati Savaş

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Deniz
5.12.2022 22:44
Bu seviyeyle bu kulturle ulke yonetiyorlar , utaniyorum bunlardan ??? Egitim yok kultur yok konusmayi tartismayi saygiyi bilmeyen adamlar , keske hepinizden birden kurtulsak ????  
 
Türküm
5.12.2022 22:24
Akp ülkeyi batırdı milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiler parayı pul Etiler halen konuşuyorlar haziran seçimlerinden sonra halk gereken cezayı size kesecektir hesabınıTürk mahkemelerine vereceksiniz  
 
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