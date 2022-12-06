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  • AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor

AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde söz alan AKP’li Nurettin Canikli, enerji fiyatlarındaki artışa değinerek, "Bugün Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor, çalışma yapamıyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 01:05
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AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor

AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
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TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, asgari ücretin alım gücünü 1 yıl önceyle kıyasladı.

Muhalefet sıralarından itirazların yükseldiği konuşmasında Canikli, krize rağmen mevcut asgari ücretle vatandaşın geçinebildiğini savundu.

Canikli şunları söyledi:

"ÇOK ARTIŞ YOK AMA DÜŞMEMİŞ..."

"Asgari ücret kaç dolar satın alabiliyordu, somut. Bakalım. Geçen yıl aralık ayında asgari ücret 2 bin 825 lira. Kur ne kadar? 13,72 lira. Dolayısıyla 5 Aralık 2022'de yani 1 yıl önce asgari ücretli 205.9 dolar satın alabiliyordu. Doların fiyatı da yükseldi, önemli bir ölçüt. Bugün dolar 18,65 TL. Asgari ücret ne 5 bin 500 TL. Bugün ne kadar alıyor? 295 dolar arkadaşlar. Bir yıl önce asgari ücretli 209 dolar alırken, bugün tam 295 dolar alıyor. Dolar bazında artış yüzde 43. Bunu da check edelim.

Kırmızı ete bakalım. 1 yıl önce dana kuşbaşı etinin fiyatı 68 lira. Bugün 138 lira. 1 yıl önce 2 bin 825 liralık asgari ücret ile 41 kilo alabiliyor. Bugün 5 bin 500 liralık asgari ücret ile 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş..."

"ALMANYA PARLAMENTOSU'NDA MİLLETVEKİLLERİ DONUYOR"

Canikli, enerji fiyatlarından bahsederken de ilginç bir örnek verdi:

''Enerji fiyatındaki artışlar Türkiye enflasyonunu 30 puan artıracaktı. Ayrıca burada Türkiye'nin bugün dünyanın bütün ülkelerinden daha düşük fiyatla enerjiye ulaştığını söylemeye gerek yok. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik maharetinin sonucudur. Bugün Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor, çalışma yapamıyor arkadaşlar.''

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: HANGİ KASAPTAN ALIYOR?

Canikli’nin konuşmasının ardından yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sayın Canikli'yi dikkatle dinledim, şunu merak ettim, 85 milyon da merak ediyor. Hangi kasaptan et alıyorsa o kasabın adresini hepimiz merak ediyoruz” dedi.

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Ateş oğlu 05 12.2022
6.12.2022 01:33
Canikli Nasıl insanlarsınız anlamadım utanmadan Almanya parlementosunda dönüyorlarmış bir yalan iki evet kısıtlama var çünkü vergi verene saygı var  
 
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