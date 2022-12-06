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  • Meclis’te AKP’li vekilin yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma alındı

Meclis’te AKP’li vekilin yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma alındı

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti ve AKP milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına yumruk attığı, Örs’ün başından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:53
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Meclis’te AKP Milletvekili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma alındı

Meclis’te AKP’li vekilin yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakıma alındı
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TBMM Genel Kurulu’nda; TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye çıktığı sırada AKP’li milletvekilleri ile İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi. Aranın ardından tartışma, yumruklaşmaya vardı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık arasında yumruklaşma oldu.

Örs’ün Işık’ın elindeki yüzük nedeniyle başından yaralandığı öğrenildi. Örs yere düştü. Işık’ın elindeki yüzük sonucu Örs’ün kafasından yaralandığı öğrenildi. Örs itişmeler sırasında yere de düştü.

ÖRS HASTANEYE KALDIRILDI

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturumu yeniden açtığında milletvekillerini uyararak, “Bütün milletvekillerinden gazi Meclis’in usulüne, ona yakışır şekilde hareket etmelerini rica ediyorum. Meclis’te söz atma vardır ama konuşmacının intizamını bozacak şekilde laf atmaların doğru olmadığını düşünüyorum. Milletvekili arkadaşlarımı uyarmayı da kendime zül sayıyorum” dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, gerginliği ANKA Haber Ajansı’na; “Alpay Özalan ile Zafer Işık üzerimize geldi. Işık, Hüseyin Bey’e yumruk attı. Hüseyin Bey’in kaşı açıldı yumruktan dolayı. Elinde bir cisim mi vardı, yüzük mü vardı? Herhalde bir şey vardı. AK Parti artık seçim yaklaştıkça, Genel Başkanları nasıl her yerde kendilerinden olmayanlara hakaret ediyor ve saldırıyorsa, şimdi burada da vekillere saldırıyor” diye aktardı.

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vatandaş
6.12.2022 16:02
gazi meclise hiç yakışmamış kınıyorum  
 
Mk
6.12.2022 16:00
Bunları bu ülkeden süreceksin hem suçlu hem güçlüler  
 
Türk mlliyeçsi
6.12.2022 15:58
Suçlu daima saldırgan olur  
 
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