Şenol Güneş: Bunları düzelteceğiz

Şenol Güneş şöyle konuştu: İlk yarıda oyun kontrolden çıktı. Hücumda etkili olamadık, rakip gelirken de hiçbir temasımız yoktu. Geldikleri her pozisyonda da sayıca fazla olmamıza rağmen rakibe uzak kaldık. Tamamen kötü bir ilk yarı oynadık."

"Skor 4-2 olunca da yine aynı alışkanlığa döndük. Hatta 3-2 iken de bir tane pozisyon verdik. Bizim gibi üst seviye takımların bu pozisyonları vermemesi gerekiyor. Bunları düzelteceğiz. Kötü başlayıp iyi bitirmek güzel."

"Sakatlık vermeden, kendimizi yıpratmadan bu maçı atlamayı düşünüyorduk. Bazı oyuncularımızı riske etmek istemedik. Belki orada hata yaptık. Tayyip dikişle oynadı, Welinton yorgundu, Emrecan'ın da burnunda çatlak var. Stoperde sıkıntımız var."

"Dele Alli de şu anda çok iyi çalışıyor. Oyuncular bazen verimsiz olabilirler."

. "Şu anda hiçbir oyuncuyla ilgili tasarrufumuz yok. Önümüzdeki her maça final maçı olarak bakıyoruz. Gaziantep maçı var. Bu oyunculardan kimler daha verimli olur, onu düşüneceğiz."

"Şu anda transfer durumu yok. Mevcut oyuncuların, bu takımı sahiplenerek oynamasını bekliyorum. Bu dönemi, bu şekilde atlatacağız. Transferi düşünerek zaman kaybedemeyiz."

"Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu. Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok."

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